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Dünya Tedirgin eden kararı ilan ettiler: ABD bunu yaparsa nükleer silahları kullanacağız
Dünya

Tedirgin eden kararı ilan ettiler: ABD bunu yaparsa nükleer silahları kullanacağız

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir tehditte bulunarak 'Kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-10 11:54:00 -
Tedirgin eden kararı ilan ettiler: ABD bunu yaparsa nükleer silahları kullanacağız

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, geliştirilmekte olan yüksek teknolojili silah sistemlerinin listesini açıklayarak, nükleer silah deposunu güçlendirmekle tehdit etti.

Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, başkent Pyongyang’da 5 yıl aradan sonra düzenlenen Kore İşçi Partisi 8. Kongresi'nde konuşan Kim, Washington’la diyaloğa açık olduğunu ancak Kuzey Kore’nin ABD düşmanlığıyla başa çıkabilmesi için askeri ve nükleer kapasitesini daha da artırması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore lideri konuşmasında, ABD’nin Kuzey Kore’nin "ana düşmanı" olduğunu yineleyerek, "ABD'de kim göreve gelirse, ülkenin temel yapısı ve düşmanca politikası asla değişmeyecek" dedi.

"Onlar kullanmazsa biz de kullanmayız"

ABD ile yeni ilişkiler kurmanın, ABD’nin düşmanca politikasını sürdürüp sürdürmemesine bağlı olduğunu ifade eden Kim, düşman güçler nükleer silahlarını kullanmayı düşünmedikçe, nükleer silahların kullanılmayacağını söyledi.

İtiraf etmişti

Kim, Kongre'nin açılışında ülkenin neredeyse tüm sektörlerinin ekonomik kalkınma planlarının gerisinde kaldığını belirterek, 2016 yılında belirlenen 5 yıllık kalkınma planının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etmişti.

Yeni plan çağrısı

Yönetiminin karşılaştığı zorlukları "şimdiye kadarki en kötü ve beklenmedik" şeklinde yorumlayan Kim, 5 yıllık yeni bir plan çağrısında bulunmuştu.

Kore İşçi Partisinin en üst düzey karar organı olan Kongre, en son 2016 yılında toplanmıştı.

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