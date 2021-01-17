Tedirgin edecek olay! Okhotnik'i gösterdiler

Rusya'nın ürettiği ağır saldırı amaçlı insansız hava aracını başarılı bir şekilde test edildiği bildirildi.

Okhotnik/Avcı adıyla anılan İHA'nın testleri, Moskova'nın yaklaşık 1100 kilometre güneyindeki Aşuluk test sahasında gerçekleşti.

Testte yaptığı uçuşta Okhotnik, yaklaşık yarım tonluk güdümsüz bombayı hedefe başarıyla gönderdi. Rusya'nın RIA Novosti ajansı, hava aracının görüş ve navigasyon sistemleri sayesinde güdümsüz bombanın hedefini, yüksek güdümlü bir bomba gibi vurabildiğini kaydetti.

Sukhoi tarafından geliştirilen Okhotnik, sabit ve yavaş hareketli hedefleri başarıyla vurabilecek şekilde üretildi. 20 tonluk hava aracı, saatte 1000 kilometre hızla uçabiliyor ve "hayalet uçak" sınıfında yer alıyor.

Rusya, söz konusu hava aracını beşinci nesil Su-57 savaş uçaklarıyla beraber görev icra etmek üzere geliştiriyor.

2024'te sahada olacak

Tam adı olan Sukhoi S-70 Okhotnik-B olarak da bilinen hava aracı ilk olarak 2014 tanıtıldı ve ilk uçuşları 2019 yılında yapıldı.

Silah testlerine başlanan hava aracının 2024 yılında operasyonel hale getirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Mepa News