Tedesco'dan garip açıklama: 1 tanesini atsak kazanacaktık

UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Domenico Tedesco, maçın yüksek tempoda geçtiğini vurguladı.

Tedesco, sahadaki fiziksel mücadeleye dikkat çekerek şunları söyledi:

“Büyük bir mücadele oldu. Bunun sebebi de sahanın her yerinde adam adama oynanmasıydı. Dün de söylemiştim, planımız forvetlere direkt oynamaktı ama çok fazla ikinci top kaybettik. Topu ön bölgede tutamadık.”

“İKİNCİ YARI ÇOK DAHA İYİYDİK”

İtalyan teknik adam, ikinci yarıda yapılan değişikliklerle takımın toparlandığını belirtti:

“İkinci yarıda bazı değişiklikler yaptık ve takım çok daha iyiydi. Üç tane yüzde 100 diyebileceğimiz pozisyona girdik. İlki Youssef En-Nesyri’nin, ikincisi Fred’in, üçüncüsü de Duran’ın pozisyonuydu. Üç net fırsat bulduk, bir tanesini atmış olsaydık kazanacaktık.”

“HAKEMLE İLGİLİ KONUŞMASAM DAHA İYİ OLUR”

Son dakikadaki tartışmalı penaltı pozisyonuna da değinen Tedesco, hakem kararlarını yorumlamaktan kaçındı:

“Hakemle ilgili bu akşam konuşmasam daha iyi olur. Benim takımıma odaklanmam gerekiyor. O pozisyonu hakeme sormak daha doğru olur.”

“OYUNA SONRADAN GİRENLERDEN MEMNUNUM”

Tedesco, kadro rotasyonuna ve yedek oyuncuların performansına da değindi:

“Özellikle oyuna sonradan giren oyuncuların performansından çok memnunum. Oyuna kalite kattılar. Bazen bu tarz değişiklikler yapmak gerekiyor. Son maça baktığımızda 7-8 oyuncu aynıydı, sadece Oğuz ve Szymanski’yi değiştirdik. Geniş bir kadromuz var ve sık maç temposunda taze oyunculara ihtiyacımız oluyor.”

“ZOR BİR DEPLASMANDAN DEĞERLİ BİR PUAN”

Fenerbahçe, Plzen deplasmanından golsüz beraberlikle dönerek gruptaki iddiasını sürdürdü. Tedesco, “Bu tarz zor deplasmanlarda alınan her puan önemlidir” ifadeleriyle takımının mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.