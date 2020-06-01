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Aktüel

Tedbirlerin alındığı müze ve ören yerleri ziyaretçileriyle buluştu

Yeniakit Publisher
2020-06-01 15:48:45 -
Tedbirlerin alındığı müze ve ören yerleri ziyaretçileriyle buluştu

KIRKLARELİ (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan müze ve ören yerleri yeniden ziyaretçi kabulüne başladı.

Kovid-19'la etkin mücadele sürecinin ardından bu sabah başlatılan yeni süreçte ziyaretçi kabulüne başlayan Kırklareli Müzesi'nde bir takım önlemler alındı.

Müzeye gelen ziyaretçilerin ateş ölçümleri yapılarak, ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanıyor.

Sosyal mesafe kuralına göre müzeyi gezen vatandaşların, maskesiz dolaşmasına müsaade edilmiyor.

Müze Müdürü Şehmus Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir kapalı olan müzenin yeniden açılmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Sabah saatlerinden itibaren ziyaretçilerin gelmeye başladığını ifade eden Tekin, tüm tedbirlerin uygulandığını belirtti. Tekin, vatandaşları müzeyi ziyarete davet etti.

Üniversite öğrencisi Batuhan Ünver ise bir süredir evinden çıkmadığını belirterek, bugün müzeyi gezerek zaman geçirdiğini bildirdi.



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