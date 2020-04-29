  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tedbirleri kademeli olarak azaltan Danimarka’da Tivoli Bahçeleri çocuklar için açıldı

Korona virüs tedbirlerinin azaltıldığı ülkelerden Danimarka’da başkent Kopenhag’da bulunan eğlence parkı Tivoli Bahçeleri çocuklar için yeniden açıldı.

2020-04-29 11:07:13 -
Tedbirleri kademeli olarak azaltan Danimarka’da Tivoli Bahçeleri çocuklar için açıldı

Korona virüs tedbirlerinin azaltıldığı ülkelerden Danimarka’da başkent Kopenhag’da bulunan eğlence parkı Tivoli Bahçeleri çocuklar için yeniden açıldı.


Ülkeler korona virüs salgınında alınan önlemleri kademeli olarak kaldırıyor. Birçok ülkede normalleşme süreci başlarken Danimarka’da kademeli olarak kaldırılan önlemlere yenileri ekleniyor. Danimarka’nın en eski ikinci eğlence parkı Tivoli, çocuklar için yeniden açıldı. Kademeli olarak açılan eğlence parkı ilk aşamada çocuklar için ücretsiz olarak kapılarını açtı. Çocuklar için parkın bir bölümü hizmete açıldı. Tivoli Bahçelerinin 10 Mayıs’tan sonra herkese açılması öngörülüyor.


Kopenhag’da bulunan Tivoli Bahçeleri dünyanın en eski ikinci eğlence parkı ve Avrupa’nın en çok ziyaret edilen beşinci tema parkı. Tivoli Bahçeleri, 15 Ağustos 1843 yılında açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı