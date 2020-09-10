Tedbirler bunu da yaptırdı! Böyle düğün görülmedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamı salgın nedeniyle artırılırken düğün yapan bir çiftin aldığı tedbir ilginç görüntülere neden oldu.
Dünyayı saran salgın nedeniyle birçok ülkede koronavirüs tedbirleri alınmışken Türkiye alınan tedbirler sonrası ilginç görüntüler gelmeye başladı.
Samsun’da düğün yapılan bir salonda alınan koronavirüs tedbirleri tuhaf görüntülere neden oldu.
Yeni evlenen çiftlere virüs bulaşmasın diye takı törenine katılan kişiler takılarını başlarına poşet geçirerek taktı.
Koronavirüse farkındalık oluşturduklarını söyleyen çift bu yöntemle çok kişinin dikkatlerini çekmeyi başardığını söyledi.
Kafasına poşetlerle gelin ve damatlara sarılan konuklar durumdan memnun olduğunu dile getirdi.
Görüntüleri gören düğün salonu sahibi çok şaşırdığını belirterek insanların çok dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Düğün salon sahibi, “Lütfen sosyal mesafelerimize dikkat edelim ve maskelerimizi takalım” diyerek açıklama yaptı.