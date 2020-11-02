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Yerel Tedbirler artırıldı... Minarelerden anons yapıldı! İstanbul'un bir ilçesi...
Yerel

Tedbirler artırıldı... Minarelerden anons yapıldı! İstanbul'un bir ilçesi...

İstanbul’da koronavirüs vakalarının tırmanmasının ardından alınan önlemler arttırılırken, Avcılar ilçesinde salgının ilk günlerinde olduğu gibi minarelerden maske, temizlik ve sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda tekrar anonslar yapıldı. Öte yandan Kırklareli'nde de HES kodu olmayanlar kente alınmazken Bilecik'te de açık ve kapalı alanlarda futbol ve diğer takım sporları oyunlarının oynanması kısıtlandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 14:28:00 - 2020-11-02 14:34:11
Tedbirler artırıldı... Minarelerden anons yapıldı! İstanbul'un bir ilçesi...

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, İçişleri Bakanlığı'nın Diyanet dahil ilgili kurumlara gönderdiği halkın uyarılması konusunda gönderdiği genelge doğrultusunda hareket ettiklerini, öğle saatlerinde herkesin dışarıda olduğunu göz önüne alarak öğle namazının ardından camilerden söz konusu uyarının yapıldığını söyledi. Derin, bu çalışmanın bakanlığın en son talimatlarındaki duyuru kapsamında olduğunu kaydetti.

"Daha dikkatli olmalıyız"

Yaya trafiğinin yoğun olduğu ilçenin en kalabalık kesimlerinden Marmara Caddesi’nin alt tarafında bulunan Merkez Ulu Camii minarelerinden, “Kıymetli vatandaşlarımız; Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kuralına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız. Saygıdeğer hemşerilerimiz sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız” denildi.

Yasaklar geri geldi

Öte yandan Kırklareli'nde de koronavirüs tedbirleri kapsamında HES kodu olmayanlar kente giriş yapazken Bilecik'te de açık ve kapalı alanlarda futbol ve diğer takım sporları oyunlarının oynanması yasaklandı.

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