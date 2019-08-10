Tedbirler alındı alışverişler rahat yapıldı

Zaman zaman kameraların karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin verdiği mesajlar, vatandaşların kurban alışverişlerini rahat bir şekilde yaptıklarını ortaya koydu. Bayramdan birkaç gün önce Ankara Keçiören’deki hayvan pazarını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, bir nevi kurban pazarını denetlediklerini söylemişti. Bakanlık olarak tüm illerden hayvan sevkiyatıyla ilgili tüm kontrolleri yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, “Hayvan pazarları, belediyelerle olan iş birliğimiz sayesinde son derece sağlıklı, hijyen koşullarında yürüyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanları alabilirler. Biz her türlü tedbiri aldık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara hatırlatma



Hayvanlara ilişkin bilgiye, kulak küpe numarasıyla “hayvanbilgi.tarim.gov. tr” adresinden ulaşılabileceğini belirten Pakdemirli, “HAYSAG” uygulamasının da kullanılabileceğini söyledi. Pakdemirli, kurban rehberinin ücretsiz dağıtıldığını da hatırlattı.

“Kesim için mezbahaları tercih edin”

Pakdemirli, mezbahalarda veteriner kontrolünde kesim yapılması gerektiğine işaret ederek, “Hem görüntü kirliliği açısından hem de vatandaşlarımızın gereksiz yere cezai durumlara maruz kalmamaları için özellikle komisyonlar tarafından belirlenen mezbahalarda kurbanlarını kesmeyi tercih etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

“Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum’’

Vatandaşlara seslenen Bakan Pakdemirli şu mesajları verdi: ’’Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını kessinler ve gönül rahatlığıyla yesinler. Türkiye’nin her tarafı hareketli. Her kurbanlıkta yeterince kurbanlık var mıdır diye sorulur. Bu sene 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaşımız var.

Et fiyatları değişmeyecek

Kurban sonrası et fiyatlarında bir değişiklik beklemiyoruz. Hayvanbilgi. tarim.gov.tr adresinden kulak küpe numarasını girerek kesilecek hayvanın tüm bilgilerine ulaşılabilir. “HaySag” adlı uygulamamızdan da vatandaşlar bilgi edinebilirler. Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak. Fiyatı bayramın üçüncüdördüncü günü açıklamış oluruz. Arzu edenler ESK’da bu hayvanları kestirebilirler. .