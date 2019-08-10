0553 313 94 23

Tedbirler alındı alışverişler rahat yapıldı

Bu yıl kurban bayramına huzur içinde kavuşmamızda, emniyet teşkilatının gayretlerinin yanı sıra bayramın en önemli ayağı olan kurbanlıkların sevki, satışı, kesim süreçlerinin yönetilmesinde rol alan Tarım ve Orman Bakanlığı’nın da büyük rolü oldu.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:54
Tedbirler alındı alışverişler rahat yapıldı

Zaman zaman kameraların karşısına geçen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin verdiği mesajlar, vatandaşların kurban alışverişlerini rahat bir şekilde yaptıklarını ortaya koydu. Bayramdan birkaç gün önce Ankara Keçiören’deki hayvan pazarını ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, bir nevi kurban pazarını denetlediklerini söylemişti. Bakanlık olarak tüm illerden hayvan sevkiyatıyla ilgili tüm kontrolleri yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, “Hayvan pazarları, belediyelerle olan iş birliğimiz sayesinde son derece sağlıklı, hijyen koşullarında yürüyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla hayvanları alabilirler. Biz her türlü tedbiri aldık” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara hatırlatma

Hayvanlara ilişkin bilgiye, kulak küpe numarasıyla “hayvanbilgi.tarim.gov. tr” adresinden ulaşılabileceğini belirten Pakdemirli, “HAYSAG” uygulamasının da kullanılabileceğini söyledi. Pakdemirli, kurban rehberinin ücretsiz dağıtıldığını da hatırlattı.

“Kesim için mezbahaları tercih edin”

Pakdemirli, mezbahalarda veteriner kontrolünde kesim yapılması gerektiğine işaret ederek, “Hem görüntü kirliliği açısından hem de vatandaşlarımızın gereksiz yere cezai durumlara maruz kalmamaları için özellikle komisyonlar tarafından belirlenen mezbahalarda kurbanlarını kesmeyi tercih etmeleri gerekiyor” diye konuştu.

“Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum’’

Vatandaşlara seslenen Bakan Pakdemirli şu mesajları verdi: ’’Herkesin Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını kessinler ve gönül rahatlığıyla yesinler. Türkiye’nin her tarafı hareketli. Her kurbanlıkta yeterince kurbanlık var mıdır diye sorulur. Bu sene 1 milyon 217 bin büyükbaş, 3 milyon 895 bin küçükbaşımız var.

Et fiyatları değişmeyecek

Kurban sonrası et fiyatlarında bir değişiklik beklemiyoruz. Hayvanbilgi. tarim.gov.tr adresinden kulak küpe numarasını girerek kesilecek hayvanın tüm bilgilerine ulaşılabilir. “HaySag” adlı uygulamamızdan da vatandaşlar bilgi edinebilirler. Satılamayan kurbanlıkları ESK alacak. Fiyatı bayramın üçüncüdördüncü günü açıklamış oluruz. Arzu edenler ESK’da bu hayvanları kestirebilirler. .

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 13:54
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar ziyareti
    1. Turan'dan Çanakkale'de türbe ve mezar..
    2. Azez’de patlama: Ölü ve yaralılar var
    3. Irak Suriye'deki vatandaşlarını..
    4. LÖSEV’in en küçük gönüllüsü
    5. Ünlü Sanatçı Baha’ya Buharkent’te..
    6. Boy kaç yaşına kadar uzar!
    7. Trabzonspor-Sparta Prag maçının..
    8. Londralı taksi şoförlerinin beyninde..
    9. Fındık üreticileri çifte bayram yaşıyor
    10. Mezarlıkta ’Ağlayan Evler’ fotoğraf..
    11. Bakan Akar ve Komutanlar, KKTC’deki..
    12. Sahte paranın kurbanı olmayın
    13. Başkan Geylani, bayram öncesi..
    14. 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda arefe..
    15. Bu yıl kurban arzında sıkıntı yaşanmadı
    16. Eren Bülbül ölümünün 2. yıldönümünde..
    17. 110 bin liralık gasp anı kamerada
    18. Ağrı'da taşlı sopalı kavga
    19. KMÜ ailesi bayramlaşma töreninde bir..
    20. Kurban Bayramı sofralarının..
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Çobanlarla çiftçiler birbirine girdi! 37 ölü
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü istifa etti
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Android'e karşı dev hamle! Huawei kendi işletim sistemini tanıttı
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Bir ayda 10 ton altın satın aldılar! 'Savaşa' hazırlanıyorlar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar
    Diyarbakır'da kaçak elektrik operasyonu! 'Ölüme razıyız' deyip ekiplere saldırdılar

    Günün Karikatürü

    10 Ağustos 2019
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz
    ABD'den bir 'Türkiye' açıklaması daha: Sevinçle karşılıyoruz