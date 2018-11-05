Tedbirinizi alın nezle, grip can sıkabilir

Fakat daha fazla üst solunum yolu enfeksiyonu anlamına da gelir bu durum. Yani grip tehdidi başlar.

N'apacaksınız?

Hiç aklınızdan çıkarmayın. Bugün yarın eczane camekanlarında "Grip aşısı gelmiştir" yazıları görmeye başlayacaksınız.



Bu duruyurular aynı zamanda size "Tedbirinizi alın, grip önümüzdeki günlerde yakanıza yapışmasın!" uyarısı..

Demek ki, n'apacaksınız; ilk fırsatta gelen taze grip aşıları ile bir eczanede aşı olacaksınız.

Yaşlılar, aile hekimliklerine başvurduklarında bu aşıları devlet bedava yaptırıyor.

Pekiy, aşı yaptırmak yeterli mi? Yeterli deyip, kendinizi alengirli havanın dalgalanmasına bırakırsanız, aşı çaresiz kalabilir.

Şu tavsiyeleri hatırınızdan çıkarmayın:

Grip bulaşıcı olduğuna göre, siz hastaysanız kimseyi; çoluk çocuğu öpmeyin. Onlara el öptürmeyin.

Sağlıklı iseniz de tedbirli olun önce selamlaşıp ardından şap sup öpüşmeyin. Kafa bile tokuşturmayın! Çocuktur diye, onları da şapur şupur öpmeye kalkışmayın. Grip virüsünün kimde gizlenip kurbanını beklediğini bilemezsiniz.

Sonra ellerinizi temiz tutun. Her hastalık gibi gripte de eller başrolü oynar. Çok gerekli olmadıkça hastaneler, adliyeler, alışveriş merkezleri, devlet kurumları gibi kalabalık, giren çıkanın belli olmadığı yerlerin trabzanlarını, kapı kollarını tutmayın. Toplu taşıma araçlarının tutmaçlarına da dikkat.. İner inmez ellerinizi o an için ıslak mendille, fırsatını bulunca da yıkayıp temizleyin.

Nezleniz, gribiniz, farenjitiniz, sinüzitiniz varsa toplu yaşanan, toplu seyahat edilen ortamlara girmeyin. Elin adamından ibret alın, üç-on paralık ağız maskesi takın. Merak etmeyin güzelliğinize saygınlığınıza halel gelmez! Bilakis, durumunuzu görenler içlerinden "Gerçekten duyarlı, titiz bir insan. Valla helâl olsun!" diyecek, takdir edecektir. Onlar da sizden cesaretle, sizi örnek alarak hasta olduklarında aynı yöntemi uygulayacaktır.

Nezle başlangıcı görür görmez yavrunuzu okula göndermeyin. Açın telefonu okula bildirin. Minikler en çok okuldan virüsü kapıp geliyor. Sizin yavrunuz da arkadaşlarının sebebi olmasın. İyileşmeden okula gitmesin. Böylesi hassasiyetler sağlıklı toplumlarda olur.