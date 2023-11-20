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Gündem Tedavi için Gazze’den Başkent Ankara’ya… Hastaneye giriş yaptılar!
Gündem

Tedavi için Gazze’den Başkent Ankara’ya… Hastaneye giriş yaptılar!

Yeniakit Publisher
2023-11-20 17:31:00 -

Gazze’den Türkiye’ye getirilen 61 hasta ve 49 refakatçin 26’sı refakatçileriyle birlikte Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirildi.

Türkiye’nin Gazze’deki hastalara ve vatandaşlara yönelik yardımları devam ediyor. Bu çerçevede 61 Gazzeli hasta ve 49 refakatçisi Milli Savunma Bakanlığına ait 10 sağlık personelinin bulunduğu A400M uçağıyla Mısır El Ariş Havalimanından havalanarak Ankara’daki Etimesgut Askeri Havalimanına getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, getirilen hastalarla konuşarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Etimesgut Askeri Havalimanında hazır bekletilen ambulanslara konulan hastalar, hızlı bir şekilde Bilkent Şehir Hastanesine ve Etlik Şehir hastanesine sevk edildi.
Hastaların tahliyesi 3 saat sürdü
Gazze’deki hastaları tahliye etmek için Milli Savunma Bakanlığı Tarafından A400M uçağı 10 kişilik sağlık personeliyle hazır hale getirildi. Uçak, Kayseri’den havalanarak El Ariş Havalimanına ulaştı. Mısır Refah Kapısından geçirilerek El Ariş Havalimanına getirilen 61 Gazzeli hasta ve 49 refakatçi Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla Türkiye yerel saatiyle 13.30’da havalanarak 15.30’da Ankara Etimesgut Askeri Havalimanına iniş yaptı. Hastalar, hazır bekletilen ambulanslar tarafından tedavilerine başlanmak üzere hastanelere sevk edildi.
Geçtiğimiz günlerde de Gazze’den Türkiye’ye 27 hasta ve 13 refakatçi getirilmişti. Böylelikle Türkiye’ye getirilen Gazzeli hasta sayısı 88 oldu.

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