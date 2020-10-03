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Yerel Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti
Yerel

Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

Bursa’da bir süredir lösemi tedavisi gören 23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:45:00 -
Tedavi gören Uzman Çavuş Ramazan Balı hayatını kaybetti

23 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Ramazan Balı’ya, Kıbrıs 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı’nda görev yaptığı esnada, lösemi teşhisi kondu.

Memleketi Bursa’ya gelen Balı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatarak tedavi görmeye başladı.

Doktorların tüm tedavi çabalarına rağmen Uzman Çavuş Ramazan Balı kurtarılamadı.

Lösemi nedeniyle hayatını kaybeden Balı’nın cenazesi, bugün sabah saatlerinde Bursa Merkez Komutanlığı’na getirildi. Komutanlıkta düzenlenen törenin ardından Balı’nın cenazesi helallik alınması için evinin bulunduğu Orhaneli ilçesine bağlı kırsal Göynükbelen Mahallesi’ne getirildi. Baba evinin önünde helallik alındıktan sonra, Göyükbelen Mezarlığı’nda cenaze namazı kılınan merhum Ramazan Balı, gözyaşları arasında defnedildi.

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