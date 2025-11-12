  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yahudi teröristler süt fabrikasına saldırıp bütün kamyonları yaktı!

Önder Aksakal’dan İmamoğlu Suç Örgütü yorumu: Cumhuriyet tarihinde böyle bir ahlak dışı dönem yok

Venezuela, olası ABD saldırısına karşı O taktiği uygulayacak

İşte İBB’deki ‘rüşvet sistemi’. Adrese teslim ihalelerde "Suç örgütü" payı

Türk savunma teknolojileri Afrika’da vitrine çıktı: Kıta ülkeleriyle “kazan-kazan” temelli ilişkiler geliştirildi

Rüşvet çarkı Şişli Belediyesi’nde de dönmüş! 10 milyon doları veren düdüğü çalar

Bakan Şimşek ‘Temelleri sağlamlaştıracağız’

Devlet Bahçeli'den düşen kargo uçağıyla ilgili flaş açıklama: Her ifade hükümsüzdür

Abdurrahman Dilipak’tan Öcalan’a ‘tevbe’ çağrısı: Vahşi'nin tevbesi gibi tevbe et!

Başakşehir'de zincirleme kaza! Yaralılar var
Gündem Tedavi gördüğü hastaneden izinsiz çıkıp kaybolan polis ölü bulundu
Gündem

Tedavi gördüğü hastaneden izinsiz çıkıp kaybolan polis ölü bulundu

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Tedavi gördüğü hastaneden izinsiz çıkıp kaybolan polis ölü bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan İsmail Tarhan (35) karaciğer rahatsızlığı nedeniyle 5 Kasım günü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde karaciğer yetmezliği tanısı ile genel cerrahi servisinde yatışı yapılan İsmail Tarhan, doktorların izni olmadan 6 Kasım günü hastaneden ayrıldı. Tarhan'dan haber alamayan ailesi, Çarşı Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusunda bulundu.

Kaybolan polisin bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü'nden Çevik Kuvvet, Özel Harekat birimleri, su altı arama kurtarma ekipleri, AFAD ve Ankara, Bitlis, Şanlıurfa, Hatay ile Adana'dan gelen "Kurbağa adamlar" tarafından hastane çevresi ile Dicle Nehri'nde ve nehrin yakınında bulunan göletlerde arama çalışması yapıldı. İsmail Tarhan, arama çalışmaları sonucunda nehir bölgesinde sazlık alanda ölü bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı
Gündem

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanına suikast suçundan tutuklandı

Sosyal medya kullanıcısı Furkan Bölükbaşı, yaptığı bir paylaşımın ardından gözaltına alındı. Hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili sald..
MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!
Gündem

MSB duyurdu: Türk askeri kargo uçağı düştü!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. B..
İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu
Gündem

İmamoğlu çiftine Almanya’dan ödül! Hırsıza cesaret verenler belli oldu

CHP’nin hırsızlıktan tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Almanya merkezli Axel Springer Özgürlük Vakfı’nın “Cesa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23