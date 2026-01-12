6 ilde eş zamanlı operasyon: DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına ağır darbe

Manisa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay’da düzenlenen şafak operasyonunda 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde silah, mühimmat ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Türkiye’nin terörle kararlı mücadelesi 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürüttüğü teknik ve fiziki takibi operasyona dönüştürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Abdülkadir S, Yunus Ç, Tacettin Ç, Emrah E, Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya getirildi.