  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Vali ‘korkunç bir rakam' diyerek duyurdu: 16 milyar liraya el konuldu Yolsuzluk tutuklusu kendini nimetten saydı: Benim katılamadığı seçim… Göç idaresinin teslim ettiği Özbek alim cezaevinde can çekişiyor! İslam karşıtı Feyza ve şürekası böyle susturuldu ‘Ülkemde siyonist istemiyorum’ "HDK'ye yabancı destek olmasaydı savaşı bitirirdik" Sudan'dan Türkiye'ye destek teşekkürü RTÜK'ten 3 televizyon kanalına ceza Suriye ordusu 3. kattan atmıştı! Keskin nişancı teröristin ölümü Fransızları da çok üzdü Almanya ekonomisi can çekişiyor! İflas dalgası dev şirketleri bir bir yutuyor! İran yönetiminden kritik iddia: 'Kontrol altına aldık' WhatsApp'tan Çocuk Güvenliği Hamlesi: Yabancılarla İletişim Nasıl Kesilecek?
Gündem 6 ilde eş zamanlı operasyon: DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına ağır darbe
Gündem

6 ilde eş zamanlı operasyon: DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına ağır darbe

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
6 ilde eş zamanlı operasyon: DEAŞ'ın Türkiye yapılanmasına ağır darbe

Manisa merkezli yürütülen geniş kapsamlı terörle mücadele operasyonunda, terör örgütü DEAŞ’ın hücre yapılanmasına ağır bir darbe indirildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle 6 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 7 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Manisa Emniyet Müdürlüğü koordinesinde İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay’da düzenlenen şafak operasyonunda 7 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Operasyon yapılan adreslerde silah, mühimmat ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

Türkiye’nin terörle kararlı mücadelesi 2026 yılında da hız kesmeden devam ediyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ’ın eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla yürüttüğü teknik ve fiziki takibi operasyona dönüştürdü.  

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Manisa merkezli, İzmir, Bursa, Kahramanmaraş, Van ve Hatay'da belirlenen adreslere özel harekat polisinin desteğiyle eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Abdülkadir S, Yunus Ç, Tacettin Ç, Emrah E, Nuh B, Natıq Ahmed S. ve Mustafa D. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 av tüfeği, 2 kama ile yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Manisa'ya getirildi.

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme
3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Gündem

3 polisimiz şehit olmuştu! Yalova’daki DEAŞ operasyonunda flaş gelişme

Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama
Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama

Yerel

Bir DEAŞ operasyonu daha: 4 tutuklama

İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 67 terör şüphelisi tutuklandı!
İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 67 terör şüphelisi tutuklandı!

Gündem

İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 67 terör şüphelisi tutuklandı!

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."
FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Gündem

FETÖ ve DEAŞ'tan aynı taktik! "Diyanet'e bağlı camilere..."

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Kastamonu’da DEAŞ operasyonu! 1 terörist paketlendi
Kastamonu’da DEAŞ operasyonu! 1 terörist paketlendi

Yerel

Kastamonu’da DEAŞ operasyonu! 1 terörist paketlendi

DEAŞ operasyonunda 1 gözaltı
DEAŞ operasyonunda 1 gözaltı

Yerel

DEAŞ operasyonunda 1 gözaltı

ABD ordusu düğmeye bastı! Suriye'de DEAŞ mevzileri ateş altına alındı!
ABD ordusu düğmeye bastı! Suriye'de DEAŞ mevzileri ateş altına alındı!

Gündem

ABD ordusu düğmeye bastı! Suriye'de DEAŞ mevzileri ateş altına alındı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23