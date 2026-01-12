  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yeniakit Publisher
Yetkiyi verdi artık İtalyanlar'a! Olmayınca olmuyor ve gelmeyecek gibi artık
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Yetkiyi verdi artık İtalyanlar'a! Olmayınca olmuyor ve gelmeyecek gibi artık

Galatasaray’ın sezon başında kiralık olarak Udinese'ye gönderdiği Nicolo Zaniolo, İtalya'da eski günlerine döndü. Yeniden devlerin radarına girdi.

#1
Foto - Yetkiyi verdi artık İtalyanlar'a! Olmayınca olmuyor ve gelmeyecek gibi artık

Galatasaray’ın bonservisini elinde tuttuğu ancak bu sezonu Udinese'de kiralık geçiren Nicolo Zaniolo, Serie A devlerini birbirine düşürdü.

#2
Foto - Yetkiyi verdi artık İtalyanlar'a! Olmayınca olmuyor ve gelmeyecek gibi artık

RAI'nin haberine göre, oyuncunun yükselen grafiği sonrası transfer masası şimdiden kuruldu. Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna, Zaniolo’nun menajeri Claudio Vigorelli ile bir araya gelerek niyetini açıkça belli etti:

#3
Foto - Yetkiyi verdi artık İtalyanlar'a! Olmayınca olmuyor ve gelmeyecek gibi artık

- Gelişmeleri bana mutlaka bildir. Zaniolo hem benim hem de teknik direktörümüz Antonio Conte’nin çok beğendiği bir isim.

#4
Foto - Yetkiyi verdi artık İtalyanlar'a! Olmayınca olmuyor ve gelmeyecek gibi artık

Zaniolo ile ilgilenen tek kulüp Napoli değil. Habere göre Milan da oyuncunun fiziksel durumunu ve sahadaki performansını yakından izliyor.

