Tedavi edilmezse ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor! İşte C vitamini eksikliğinin belirtileri...
Çeşitli hastalıklara karşı vücuda adeta kalkan olan C vitamini, vücudun ihtiyacı olan antioksidanları karşılıyor. Ancak C vitamininin eksik olması halinde bazı ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Peki C vitamini eksikliğinin belirtileri neler? C vitamini eksikliği nelere yol açar? C vitamini ile ilgili bilinmesi gereken her şey haberimizin detayında.
Sağlıklı bir yaşam için vücut vitaminlere ihtiyaç duyar. C vitamini de bu vitaminler arasında en önemlisidir. Vücudun ihtiyacı duyduğu antioksidanları sağlayan C vitamini, çeşitli hastalıklara karşı vücuda adeta kalkan olur. Ancak uzmanlar, C vitamininin eksikliğinin acilen tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak özellikle C vitamini bakımından zengin olan besinlerin tüketilmesini tavsiye eder. C vitamini eksikliğinin tedavi edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabilmektedir.
Peki C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? C vitamini eksikliği hangi sağlık sorunlarına zemin hazırlar? İşte detaylar...
C vitamini eksikliğinin belirtileri
- Diş etlerinde kanama ve şişme
- Deri lekeleri
- Anemi
- Burun kanaması
- Morluklar
- Eklem ağrısı
- Eklemlerde şişkinlik
- Yaraların tam iyileşmemesi
- Yaraların yavaş iyileşmesi
- Cilt kuruluğu
- Kilo almak
- Kıl dönmeleri
- Diş minesinin zayıflaması
- Hiperkeratoz
- Saçlarda kuruluk
- Saçların kırılgan ve güçsüz hale gelmesi
C vitamini eksikliği hangi sağlık sorunlarına zemin hazırlar?
- Nefes darlığı
- İskorbüt hastalığı
- Demir eksikliği anemisi
- Ateş
- Havale
- Ödem
- Sinir problemleri