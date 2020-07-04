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Sağlık

Tedavi edilmezse ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor! İşte C vitamini eksikliğinin belirtileri...

Çeşitli hastalıklara karşı vücuda adeta kalkan olan C vitamini, vücudun ihtiyacı olan antioksidanları karşılıyor. Ancak C vitamininin eksik olması halinde bazı ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Peki C vitamini eksikliğinin belirtileri neler? C vitamini eksikliği nelere yol açar? C vitamini ile ilgili bilinmesi gereken her şey haberimizin detayında.

Yeniakit Publisher
2020-07-04 22:20:00 -
Tedavi edilmezse ciddi hastalıklara zemin hazırlıyor! İşte C vitamini eksikliğinin belirtileri...

Sağlıklı bir yaşam için vücut vitaminlere ihtiyaç duyar. C vitamini de bu vitaminler arasında en önemlisidir. Vücudun ihtiyacı duyduğu antioksidanları sağlayan C vitamini, çeşitli hastalıklara karşı vücuda adeta kalkan olur. Ancak uzmanlar, C vitamininin eksikliğinin acilen tedavi edilmesi gerektiğini vurgulayarak özellikle C vitamini bakımından zengin olan besinlerin tüketilmesini tavsiye eder. C vitamini eksikliğinin tedavi edilmemesi halinde ciddi sağlık sorunlarının ortaya çıkabilmektedir.

Peki C vitamini eksikliğinin belirtileri nelerdir? C vitamini eksikliği hangi sağlık sorunlarına zemin hazırlar? İşte detaylar...

C vitamini eksikliğinin belirtileri

- Diş etlerinde kanama ve şişme
- Deri lekeleri
- Anemi
- Burun kanaması
- Morluklar
- Eklem ağrısı
- Eklemlerde şişkinlik
- Yaraların tam iyileşmemesi
- Yaraların yavaş iyileşmesi
- Cilt kuruluğu
- Kilo almak
- Kıl dönmeleri
- Diş minesinin zayıflaması
- Hiperkeratoz
- Saçlarda kuruluk
- Saçların kırılgan ve güçsüz hale gelmesi

C vitamini eksikliği hangi sağlık sorunlarına zemin hazırlar?

- Nefes darlığı
- İskorbüt hastalığı
- Demir eksikliği anemisi
- Ateş
- Havale
- Ödem
- Sinir problemleri

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