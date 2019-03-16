Tedarikçilerini ağırladı

15 tedarikçiyle bir ara gelen inşaat üreticileri, 55 milyon liralık iş için anlaşma sağlarken yaşanan darboğazı el birliği ile aşmak için vade ve fiyat konusunda da ortak paydada buluştu. Tedarikçlere, “Sizler de güçlü olacaksınız, bizler de güçlü olacağız ki; tüketiciye daha nitelikli ürünler sunalım” sözleriyle seslenen İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, “Doğru projeler yapmamız ve doğru malzemeler kullanmamız lazım” dedi.