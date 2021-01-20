“Tedarik zincirindeki değişimle büyük bir yatırım iştahı var”

Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, geçen cuma günü Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu olarak Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomide reform çalışmalarına yönelik önemli mesajlar verdiğini belirten Burkay, Erdoğan’ın yatırım, üretim, ihracat ve istihdam olmak üzere 4 ana konuya vurgu yaptığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının 2021 yılı ve sonrası için Türkiye ekonomisine yönelik umutları artırdığını vurgulayan Burkay, şöyle devam etti:

Uygun finansman

“Tedarik zincirindeki değişimle birlikte Türkiye’de gerçekten büyük bir yatırım iştahı ve arzusu var. Bu, dış piyasalardan gelen talepler doğrultusunda şekillenen bir süreç ancak yatırım yapabilmek için uygun maliyetli ve uzun vadeli yatırım finansmanı gerekiyor. Toplantıda bu konuyu sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. Bu konuda özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından gerekli çalışmaların yapıldığını, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni bir süreci başlatma noktasında finansman kaynaklarının iş dünyasının kullanımına sunulacağını ifade ettiler.”

Kafe ve restoranlar için hes kodu önerisi

Türkiye’de vaka sayılarının azalmasıyla bu sektörlerde hareketliliğin başlayacağına inandıklarını kaydeden Burkay, “Lokanta, restoran, pastane gibi işletmeler kısıtlama olmayan dönemlerde hem gel-al, hem de online sipariş hizmeti verebiliyor ancak sokağa çıkma yasaklarının uygulandığı dönemde ise sadece paket servis hizmeti veriyor. Bu firmaların hızlı bir şekilde toparlanmalarına imkan sağlanması adına HES kodu sorgulaması yapılmak şartıyla yeme-içme faaliyetlerine yeniden izin verilmesinin faydalı olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.