Tecrübesiyle şehre dinamizm katacak

Kurucusu olduğu AK Parti bünyesinde pek çok görev üstlenen ve son olarak Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fatma Şahin, 31 Mart 2019 seçimlerinde bir kez daha AK Parti adayı olarak göreve talip oldu. Şahin, tecrübelerini yansıtmak ve yarım kalan işlerini tamamlamak için kolları sıvadığını söylüyor. Gaziantep’te bir araya geldiğimiz Şahin, sözlerine, “Dünya nereye gidiyor, biz bu durum karşısında ne yapmalıyız sorusunu önce iyi anlayıp sonra buna çok iyi cevap vermek zorundayız” diyerek başladı ve şöyle devam etti:

Bilgi güçtür... İktidar yapar

...Tabii ki zamanın ruhunun da ne dediğine kulak vermemiz gerekiyor. Şu anda hepimiz zamanın ve ruhun şahitleriz. Ekonomi penceresinden baktığımızda çok büyük bir rekabetle karşı karşıyayız. Bizlerin bu rekabet ortamını iyi yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Medeniyetler tarihine baktığımız zaman bilginin güç olduğunu ve insanları iktidara götürdüğünü görüyoruz. Yani ‘Bilgi güçtür, iktidar yapar.’ Kim, yaşadığı dönemin bilgisini elinde tutuyorsa o dönemin de sözünü söyleyebilecek güce sahiptir.

5 saatte 2 milyar insana ulaşıyoruz

Ben, şu anda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Aynı zamanda bir mühendisim, 15 yıl özel sektörde üretimin ne olduğundan, yatırım ortamının iyileştirilmesine, işçi psikolojisinden iş yönetimine birçok konuda tecrübe kazandım, kazandıklarımı da uygulayarak paylaştım. Bu şapkalarımla baktığımda, sahip olduğumuz en büyük gücün lokasyonumuz olduğunu görüyorum. Bugün İpekyolu (Kalkınma Yolu) kendiliğinden doğmamıştır. Gaziantep’in iş camiasının tecrübe açısından en az üç- dört kuşaklık bir derinliği vardır. Ahilik kültürü bizlerin damarlarında mevcut. Ben, göreve gelir gelmez şehrimizin küresel ölçekli rekabet gücünün ne olduğunu ortaya çıkaracak bir çalışma yaptık. Zayıf yönlerine de baktık, güçlü yönlerine de. En güçlü yönümüz vurguladığım gibi lokasyondur. Bugün hangi şehrimize bakarsanız bakın, böyle bir ekonomik büyüklük ile 5 saatte iki milyar insana ulaşamazsınız. Biz bu gücün ekonomik yönden avantajları da beraberinde getireceğine inandık. Biz, ne Antalya, ne İstanbul, ne de Denizli ile yarışıyoruz. Bizim yarışımız rekabet gücümüzü ortaya koyarak dünyaya açılma yarışımızdır. Dünyanın eylem ve söylem birliğini oluşturamadığımız zaman bu yarışın içerisine giremeyiz ve duramayız. Önce bunu görmemiz gerekiyor. Eğer ben, Paris ya da Newyork Belediye Başkanının dili ile konuşamazsam işimin gereğini yerine getiremiyorum demektir. Aynı şey ticari hayat için de geçerli. Eğer bir Oda Başkanı farklı bir ülke şehrinin Oda Başkanı ile aynı dili konuşamazsa geride kalmış oluruz. Eylem ve söylem birliği bu açıdan önemlidir.

Üreten insanların şehri

Küresel ölçekte yaptırdığımız bir raporlamada, Gaziantep’in rekabet gücünü ölçümledik. Karşımıza şu tablo çıktı: Gaziantep üreten insanların şehridir. Hangi sektör öne çıkmalı diye sorduğumuzda, insan faktörü öne çıktı. Şu anda ihracatta ilk 6 il içinde yer alıyoruz. Doğrusunu söylemek gerekirse, rekabet penceresinden baktığımızda diğer beş ilin durumu bizleri hiç ilgilendirmiyor. Biz kimseyle ‘yarışalım’ demiyoruz. Dibimizde yaşanan kaosa rağmen sanayimiz kalktı 150 fabrika kurdu. Bunlar kolay şeyler değil. Şimdi bunların her birinin alkışlanması gerekiyor. Sonuçta dersini çalışan ve bunu zor şartlara rağmen uygulayan işadamlarımız var. 6 organize sanayi bölgemizde 15 bin çalışanımız var. Öncelikle yatırım ortamını iyileştirmek gerekiyor.

Önce kendi gücümüze inanalım

2001 ve 2008 krizlerini atlatmış olan sanayicilerimiz şimdi yeni bir mücadelenin içinde. 2018 Ağustos’unda benim gördüğüm şu köklü olgunluk olmasaydı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, özel sektörün ve diğer STK’ların çözüm üretme kapasitesi olmasaydı bugünlerde yeni planlar üzerinde çalışmalar yapamazdık. Bu nedenle önce kendi gücümüze inanmamız gerekiyor.

Bilgi ekonomisine odaklanıyoruz

Tabii ki zayıf halkalarımız da var. Biz, bu konuda da dünyanın en iyi bilimsel araştırma yapan isimleri ile bir araya geldik. Onlarla, bu memleketin bilgi ve rekabet edebilme gücünü nasıl kullanabileceğimizi tartıştık. Şu anda lider olan bilgi ekonomisidir. Bugün silikon vadilerini kuramayan ve yalnızca var olanları ile ihracat yapmaya çalışan şehirler kendilerini geleceğe taşıyamazlar. Bu nedenle ne yapıp edip, derhal yüksel teknolojiye geçmemiz gerekiyor. Bunu her şirket tek başına yapamaz. Biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı Gaziantep’e davet ettik. Dünyanın en iyi halı imalatı bizim memlekette yapılıyor. Üstelik bu kapasiteyi zor şartlarda ortaya koyuyorlar. Bizim orta gelir grubundan üst gelir grubuna çıkmamız gerekiyor. Aslında biz bu konudaki fırsatı 2011 yılında yakalamıştık. O yıl yatırım ortamı iyileşmişti. Makro dengeler iyi idi. Ancak Suriye’deki iç savaş ve Türkiye’yi tehdit eden faktörler dengelerimizi etkiledi. Şimdi ise hedefimiz silikon vadisi odaklı bir sistemi kurmaktır. Organize sanayi ile üniversiteler arasındaki işbirliğini istenilen seviyeye çıkarmak için önümüzde hangi engeller varsa bunları da kaldırmamız gerekiyor.

Neler yapacağız?

Geçmiş dönemde imar ve nazım planlarını hazırladıklarını dile getiren Şahin, Gaziantep’in 2040 yılına kadar öngörülen ulaşım gereksinimlerine göre ulaşım nazım planını tamamlayarak yeni dönemde yaşama geçireceklerini belirtti ve şu bilgileri verdi: “Gaziantep, ülkemiz için çok önemli merkezlerden birisidir. Ülkemizin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve sportif yaşamına katkıları çok büyüktür. Kentimiz, bir sanayi merkezi olarak dünya çapında rekabet gücü yüksek sektörel firmalara ev sahipliği yapmaktadır. Daha yüksek katma değer üretmek için kentimizdeki yaşam kalitesini daha da yükselteceğiz, yatay kentleşme ile daha insani ve kaliteli bir yaşam inşa edeceğiz.

Geleceği plânlıyoruz

Gaziantep, tarihi, kültürü ve sosyal zenginliği ile yine ülkemize çok değerli katkılar sağlamaktadır. Lezzetlerimiz zaten başlı başına geliştirilmeyi hak ediyor. Kentimizin hak ettiği gurme kültürü ve turizminden daha fazla pay almasını sağlayacağız. Sporda, sanatta yine hak ettiğimiz yere gelmek zorundayız. Gençlerimiz için yapacağımız çok şey var bu anlamda. Tarım ve gıda sektörlerini yeni OSB’de buluşturacağız. Yeni dünyada gıda en önemli şey, bu nedenle verimli alanlarımızı, su kaynaklarımızı korumak zorundayız.”

50 bin konutluk şehir

Fatma Şahin: “Üzerimizdeki yükleri aşağıya çekmek için çalışıyoruz. Örneğin Gaziantep’te her gün yüzbinlerce kişi çalışmak için şehrin bir ucundan bir ucuna gidiyor. Halbuki modern ülkelerde çalışma alanlarının yanına yaşam alanları kuruluyor. Biz, 150 bin kişinin her gün araçlarla taşındığı yere Türkiye’nin modern şehirlerinden birisini kurmaya karar verdik. 50 bin konutluk şehrimiz şu anda hayat buluyor.

Gaziantep modeli böyle oluştu

“Yetişmiş bir beşeri sermayesi var. Her şartta bu coğrafyada güçlü olması gerektiğine inanmış akli ve fikri yönlü dönüştürmeyi başarmış bir Gaziantep değeri var. Ruhuna biraz dokunulduğunda muhteşem başarı hikâyeleri yazan bir Gaziantep’ten söz ediyoruz. Her şeyin başında ise insanı merkeze almak gerekiyor. Yaşanılan bu kadar zorluklara rağmen, dibinde savaş yaşanırken, burada 150 fabrika yapmış olan bir Gaziantep var. Ayrıca bir dönemde 12 kavşak bitirmiş, şehri demir ağlarla örmek için bütün uygulama projelerini nihayete kavuşturmuş, lojistik ve bilim merkezlerini kuran bir yerel yönetim var. Güç birliği yapıp koordinasyonu oluşturduğun zaman bir model oluşuyor. Biz buna Gaziantep Modeli diyoruz. Partisi, ideolojisi ne olursa olsun eğer bir memleket sevdan varsa bu modelin içinde oluyorsun. İşte iki milyon Gazianteplinin oluşturduğu bu model tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu modelin merkezinde güven var. Duygu yönetimini doğru yaparak bütün rakamları pozitif hale dönüştürmeniz mümkün oluyor. Biz de bunu başarıyoruz.”

Gaziantep’in yemeği sağlıktır

Şahin: “Sürekli makamda oturarak belediye başkanlığı olmaz. Ben, belediyeciliği sahada yapıyorum. Her gün hizmetlerimizden dolayı zaman ayakta geçiyor ve dolayısıyla hemen hemen ‘10 kilometre yürüyorum’ diyebilirim. Gece eve saat kaçta gidersem gideyim sporumu yaparım ve kitap okumadan da uyumam. Özellikle zihnimi ve bedenimi formda tutmalıyım ki, günüm verimli geçsin… Bana Gaziantep’in en çok hangi yemeklerini sevdiğimi sorduklarında, ben de, ‘Gaziantep’in yemeği sağlıktır’ diyorum.”

Bakanlık tecrübemi konuşturuyorum

“Şehrin çapını genişletiyoruz. Yeni uydu kentler yapıyoruz. Kuzey Şehir’i yaparken buraya hangi kesimi yerleştireceğimizi de planladık” diyen Başkan Şahin şöyle devam etti: “Diğer şehir planlarımızda da aynı şekilde ilerliyoruz. Meslek örgütleri ile sürekli temas halindeyiz. Şehirleri kurarken onların beklentilerine göre planlamalar yapıyoruz. İş barışı ve iş verimliliği için mekânlar çok önemli. Bu konuya dikkat edildiğinde verimlilik ve kapasite artırımı kaçınılmaz oluyor. Bu da yine rakamları olumlu yönden etkiliyor. Biz bunlara dikkat ediyoruz. Onlara alt ve üstyapı desteklerini veriyoruz. Getirdikleri projeleri vakit geçirmeden, Bakanlık tecrübemle Ankara’daki ilgili makamlara ulaştırıyoruz. İşleri hem biz hem de onlar takip ediyor. Ankara ile Gaziantep’in kucaklaşması işte böyle oluyor. Bu da devlet ve millet bütünleşmesinin en bariz örneklerinden birisidir.”

Ben olsaydım...

Her şey insanla başlıyor. Bilgi ekonomisinin güçlenmesi için önce bilgiyi biriktirmemiz lazım. Bunları da akıllı şehirler üzerinden yapmak gerekiyor. Ben olsaydım, bütün bilgi ve birikimimi insanlar için bir yatırım olarak görür ve yönlendirirdim. Ben buna çok inanıyorum. Bu inanç önce şehrini sonra dünyayı değiştirir. Sadece fizik, matematik değil sevgi ve merhametin de olduğu değerler eğitimini de dikkate alarak ilerlerseniz sonuca ulaşmanız daha kolay oluyor.

(Fatma Şahin)