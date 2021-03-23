  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın 'duruşmasız ceza' algısına Fahrettin Altun'dan 'hukuk' dersi

'İnsanlık ölmüş' dedirten anlar! İki kişinin boğulmasını böyle izlediler

Ekonomist Kaan Sarıaydın, 'Operasyon yapıldı' dedi ve dolarla ilgili kritik detayı paylaştı

Hilal Kaplan ifşa etti: Meral Akşener 'sözde namus' suçu işledi

Fıkra gibi olay! Ali Babacan ve İsmail Küçükkaya'ya tepki yağıyor

Altın mı, dolar mı? Yatırım yapacaklara ismini verdi: Sakın almayın

Keriz Yunan yine fena kazık yiyecek

Miçotakis, ABD uçak gemisini ziyaret etti! Dikkat çeken Türkiye detayı

Başörtülülere ‘fahişe’ dediğin unutulmadı! Tetikçi Fatih Altaylı sözde kadın hakları savunucusu oldu

Yurt dışından Kuruluş Osman dizisine sürpriz ziyaret
Siyaset Tecavüzlere suspus olan CHP, İstanbul Sözleşmesi'ni şova dönüştürdü
Siyaset

Tecavüzlere suspus olan CHP, İstanbul Sözleşmesi'ni şova dönüştürdü

İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili TBMM'ye genel görüşme önerisi veren CHP, Meclis'te yine şov yaptı. Hatip kürsüsünü mor örtüyle kapatan CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Başkanvekili tarafından uyarma cezası aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 22:39:00 -
Tecavüzlere suspus olan CHP, İstanbul Sözleşmesi'ni şova dönüştürdü

TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin, "İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinin yol açtığı toplumsal ve hukuksal sorunların araştırılması" için genel görüşme önerisi kabul edilmedi.

Genel Kurulda, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi konusunda verdiği genel görüşme önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

CHP'li milletvekili kürsüyü mor örtüyle kapattı

Öneri üzerinde CHP Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasını protesto etmek için hatip kürsüsünü mor örtüyle kapattı.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kürsünün, söz konusu örtüyle kapatılmamasını isteyerek birleşime ara verdi.

Bilgiç, birleşimin açılmasının ardından CHP'li Karaca'nın eyleminin, TBMM İçtüzüğünün 157'nci maddesinde belirtilen "sükuneti ve çalışma düzenini bozma" kapsamına girdiğini belirterek, kendisine "uyarma cezası" verdi. Bilgiç, Karaca'yı, konuşmasını, kürsüdeki örtüyü kaldırdıktan sonra yapması için uyardı.

Mikrofonu kapatıldı

Meclis Başkanvekili Bilgiç, kürsüdeki örtüyü kaldırmaması üzerine, CHP'li Karaca'nın mikrofonunu kapattı. Daha sonra Genel Kurulda görevli kavaslar, mor örtüyü kaldırdı.

"42 milyon kadın bunun hesabını size sandıkta soracak"

Konuşmasını sürdüren CHP'li Karaca, "aldığı uyarma cezasını, şahsı ve tüm kadınlar adına bir şeref madalyası olarak kabul ettiğini" söyledi.

Mor örtünün, "kadına şiddete hayır" anlamına geldiğini dile getiren Karaca, "Meclis iradesine darbe yaparak, kadına şiddetin önlenmesi, durdurulması, kadının korunması, şiddetin cezalandırılmasını amaçlayan İstanbul Sözleşmesi'ni, gecenin karanlığında ortadan kaldırmak isteyenlerin karşısında, kürsüyü mor örtüyle kapattım." dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nin, kadına şiddeti önlemek ve bunun için politika üretmek için imzalandığını ifade eden Karaca, "Siz, 'Kadınlar şiddete uğrasın, cinayete kurban gitsin, yeter ki bizim oyumuz azalmasın.' dediniz. Şeyhlerin, tarikatların, müritlerin bir avuç oyuna muhtaç olduğunuz için İstanbul Sözleşmesi'ni onların talimatıyla geri çekmeyi yeğlediniz. Emin olun, 42 milyon kadın bunun hesabını size sandıkta soracak." değerlendirmesinde bulundu.

"Fesih, yürütmenin yetkisinde"

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de uluslararası sözleşmelerin onaylanması, bu anlaşmalardan çıkılması ve feshinin, yürütmenin yetkisinde olduğunu belirtti.

Kadına şiddetin, tüm dünyanın sorunu olduğuna işaret eden Gözgeç, kadın-erkek fırsat eşitliğinde başı çeken ülkelerden Danimarka'da yüzde 52, İsveç'te yüzde 46 gibi oranlarla karşılaşıldığını aktardı.

Bu durumun, her türlü şiddetin önlenmesinde beraber mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koyduğuna dikkati çeken Gözgeç, şunları kaydetti:

"Aslolan şiddetin hiç yaşanmamasıdır. Biz diyoruz ki sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ailede yetişen nesiller şiddete başvurmaz. Bu yüzden 'güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum' diyoruz. Biz bugüne kadar şiddete karşı 'sıfır tolerans' anlayışıyla hareket ettik. Bir tek kadının, bir tek erkeğin, bir tek çocuğun dahi burnunun kanamaması için mücadele ettik ve yaptığımız düzenlemeler birçok ülkeden ileri düzeyde. Bu konunun siyasi malzeme yapılmasını istemiyoruz."

CHP'nin genel görüşme önerisi, yapılan oylama sonucunda kabul edilmedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi
Ekonomi

Dünya devinden dolar tahmini! Bu rakam ilk kez söylendi

Rabobank Gelişen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys,“Ben Türk Lirası konusunda iyimserdim, para biriminin dolar karşısında değer kazanmasını ..
Fitch'ten Türkiye açıklaması
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nden bulunan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı..
Vaka sayısında korkutan artış!
Sağlık

Vaka sayısında korkutan artış!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 23 Mart koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay