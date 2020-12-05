  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Tecavüzlere sessiz kalan CHP'de klasik hale gelen pişkinlik: Utanmadan kutladılar!
Siyaset

Tecavüzlere sessiz kalan CHP'de klasik hale gelen pişkinlik: Utanmadan kutladılar!

CHP yöneticileri, partide yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalmayı sürdürürken 5 Aralık'ta kanunlaşan Kadınların seçme seçilme hakkını pişkince kutladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-05 19:11:00 - 2020-12-05 19:38:28
Tecavüzlere sessiz kalan CHP'de klasik hale gelen pişkinlik: Utanmadan kutladılar!

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Maltepe'de CHP ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç bir kıza tecavüzden tutuklanmasının ardından, yeni bir taciz skandalı da Ümraniye'de patladı. Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., parti üyesi 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel tacizde bulundu.

Son olarak CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı'nda da bir kadına taciz vakası gerçekleştiği iddia edildi.

CHP yöneticileri sessiz kaldı

Taciz skandallarının ardından CHP'li yöneticiler sessizliğe gömüldü. Bazı CHP'li üyelerin ise Maltepe'deki taciz olayının failini sosyal medyadan desteklediği görüldü.

Utanmadan kutladılar

Parti içi tecavüzlere sessiz kalan CHP yöneticiler, 5 Aralık 1935'te kanunlaşan kadınların seçme ve seçilme hakkını sosyal medyadan kutlayarak büyük bir pişkinliğe imza attılar.

İşte o CHP'lilerden bazıları:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sizofren savar

SECİM YAPMADAN SECME SECİLME HAKKI VERMENİN NE MANASI VAR?
  • Yanıtla
Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?
Medya

Canlı yayında kavga çıktı! CHP'li isim konuğun üzerine yürüdü: Sen kimsin lan?

Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunduğu 'Neden' programında CHP'li Erdal Aksünger ile hukukçu Serkan Toper arasında kavga çı..
İçişleri büyük operasyonu duyurdu! Komando, JÖH, PÖH...
Gündem

İçişleri büyük operasyonu duyurdu! Komando, JÖH, PÖH...

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te “Yıldırım-16 Sehi Ormanları” operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!
Dünya

Maduro, ABD'nin ahlaksız teklifini açıkladı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin eşiyle iletişime geçerek boşanmaya ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay