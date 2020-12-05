Tecavüzlere sessiz kalan CHP'de klasik hale gelen pişkinlik: Utanmadan kutladılar!
CHP yöneticileri, partide yaşanan taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalmayı sürdürürken 5 Aralık'ta kanunlaşan Kadınların seçme seçilme hakkını pişkince kutladı.
yeniakit.com.tr
İstanbul Maltepe'de CHP ilçe yöneticisi Umut Karagöz'ün genç bir kıza tecavüzden tutuklanmasının ardından, yeni bir taciz skandalı da Ümraniye'de patladı. Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A., parti üyesi 20 yaşındaki D.A.'ya cinsel tacizde bulundu.
Son olarak CHP Sultangazi İlçe Başkanlığı'nda da bir kadına taciz vakası gerçekleştiği iddia edildi.
CHP yöneticileri sessiz kaldı
Taciz skandallarının ardından CHP'li yöneticiler sessizliğe gömüldü. Bazı CHP'li üyelerin ise Maltepe'deki taciz olayının failini sosyal medyadan desteklediği görüldü.
Utanmadan kutladılar
Parti içi tecavüzlere sessiz kalan CHP yöneticiler, 5 Aralık 1935'te kanunlaşan kadınların seçme ve seçilme hakkını sosyal medyadan kutlayarak büyük bir pişkinliğe imza attılar.
İşte o CHP'lilerden bazıları: