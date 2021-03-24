Tecavüzlere kör kalanların derdi ‘kadın’ olamaz! İstanbul Sözleşmesi üzerinden yürütülen ikiyüzlülüğe tepki yağıyor

Parti içi rezaletlerin üzerini örtmek için, toplumsal kutuplaşma siyasetini güden CHP ve HDP, sözde kadınları koruyan, özünde aileyi yıkmaya çalışan İstanbul Sözleşmesi’nin savunuculuğuna soyunuyor. CHP’den “sahada, sokaklarda mücadelede edeceğiz” açıklaması gelirken, HDP de İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçemeyeceklerini duyurdu.

İkiyüzlü yaklaşım!

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “CHP, HDP kendi içerisindeki taciz ve tecavüz vakalarında kadınlardan yana tavır sergilemeyip kadınları susturmaya çalıştılar. Tehdit ederek bu olayların üstünü örtmeye çalıştılar. Hiçbir kadının hakkını hukukunu korumadılar. Bu vakalar sorulduğunda dahi kulak tıkayarak konuyu gündeme getirmiyorlar. O yüzden tamamıyla ikiyüzlü yaklaşım var” ifadelerini kullandı.

Ancak, taciz tecavüzcülerin üstünü örterler!

Leyla Şahin Usta şöyle devam etti: “Bu ülkede kadın haklarını savunmak sanki kendi tekelindeymiş gibi düşünüyorlar. 19 yıllık iktidarımız boyunca kadın hakları konusunda ne yapılması gerekiyorsa gerek yasal, gerek mevzuat düzenlemeleriyle her türlü çalışmamızı yaptık. Bundan sonra da ne yapmak gerekiyorsa yapmaya biz hazırız. CHP, HDP’den bir şey çıkacağı yok. Onlar ancak taciz ve tecavüzlerin üstünü örter, kapatır.”

“Bugün sarıldıkları sözleşmeye imza zamanı sırtlarını döndüler”

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu da, “Muhalefet partilerinin bizim hassas konularımız üzerinden yürüyüp kendini palazlandırma gibi bir geleneği var. Kadına şiddet hepimizin hassas olduğu bir nokta. İstanbul Sözleşmesi imzalandığı dönem muhalefet çok da istekli değildi. Bugün bu kadar sarıldıkları sözleşme AK Parti iktidarı döneminde imzalanırken sırtlarını döndüler. Sözleşmeden çıkarken de ne hikmetse bu sözleşmenin taraftarı oldular. Burada da yine bir ikiyüzlülük var. Sözleşmeden çekilince sanki kadına şiddetle mücadeleyi bırakmışız, kadınlara sırtımızı dönmüşüz gibi bir algı oluşturarak siyasi bir rant elde etme peşindeler. Biz de bunu sonuna kadar anlatacağız. Her şeyden önce ben bir kadınım. Kadın milletvekili olarak bana verilen hakların farkındayım. Kanunlarımız güçlüdür” görüşünü dile getirdi.

Bir de utanmadan Türkiye’yi şikayet ettiler

İstanbul Sözleşmesi’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararının Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla feshedilmesinin yankıları sürüyor. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dış İlişkiler Komisyonu’ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Feleknas Uca, İstanbul Sözleşmesi kararını Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’ne taşıdı. Sözleşmeden çekilmeye dair bilgilendirme notu gönderen Uca, “Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz, siz de yardım edin” dedi. Feleknas Uca “darbe” olarak nitelendirdiği kararın hukuksuz olduğunu savundu. Türkiye’yi şikâyet eden Uca, çekilmenin “korkunç bir örnek” ve “skandal” olarak değerlendirilerek, bunun durdurulmasını talep etti. Parti içindeki milletvekilinin bir kadına tecavüz hadisesinde suspus olan Feleknas Uca’nın bu adımı tepkiyle karşılandı.