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Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!

Dünyada kadınların en çok tecavüze uğradığı ülkelerden biri olan Hindistan'da cani sapık, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduktan sonra üzerine benzin döküp yakarak ölüme terk etti.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:46
Tecavüzler ülkesinde 'sapık' dehşeti!

Hindistan'ın Ghazipur bölgesinin Dildarnagar şehrinde sapık adam, komşusunun kızı olan 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunup daha sonra üzerine benzin döküp yaktı. Talihsiz kızın çığlıklarını duyan komşuları eve girip kızı en yakın hastaneye kaldırdılar ancak küçük kız yolda hayatını kaybetti. Polis zanlıyı arama çalışmaları başlattı.

Hindistan'da meydana gelen olayda, daha önceden de kendisini sürekli taciz eden ve kendisi ile kaçmasını isteyen cani sapık, 16 yaşındaki kızın yalnız olduğu bir sırada evine geldi. Küçük kız evden ayrılmasını istedi ancak sapık kabul etmedi.

Çocuğu benzin döküp yaktı

Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapık, daha sonra talihsiz kızın üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı. Kızın çığlıklarını duyan diğer komşuları eve girip kızı en yakın hastaneye kaldırdılar.

Hastane yolunda hayatını kaybetti

Ghazipur emniyet amiri Arvind Chaturvedi, kızın vücudunda ağır yaralar olduğu için Varanasi şehrinde bulunan daha donanımlı bir hastaneye sevk edildiği ama yolda hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis geniş çaplı çalışma başlattı

Polis, olayın ardından kaçan saldırganın ve daha önce hakkında şikayetçi olduğu ve olay ile ilgisi olabileceği tahmin edilen kardeşin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:46
  1. Hindistan
  2. Arvind Chaturvedi
  3. Ghazipur

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