0553 313 94 23

Tecavüzler ülkesinde dikkat çeken açıklama: Tecavüzcüleri öldürenlere 1500 dolar ödül verilecek

Dünyada kadınların en çok tecavüze uğradığı ülkelerden biri olan Hindistan'daeski politikacı Rajesh Ranjan, yedi kişinin tecavüzüne uğrayan iki kız kardeşi ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, "Bir tecavüzcüyü öldüren kişiye 1500 dolar ödül vereceğim" dedi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 21:08
Tecavüzler ülkesinde dikkat çeken açıklama: Tecavüzcüleri öldürenlere 1500 dolar ödül verilecek

Hindistan'da tecavüz olaylarının günden güne artmasından ardından hükümeti bu olaylara karşı yeterli adım atamadığını söyleyen eski politikacı Rajesh Ranjan, yaptığı açıklama, "Bir tecavüzcüyü öldüren kişiye 1500 dolar ödül vereceğim. Birden fazla tecavüzcüyü öldüren kişiye öldürdüğü kişi sayısı kadar bu rakamın yükselteceğim" dedi.

Devletin bu konuda çok zayıf kaldığını söyledi

2015 yılında Jan Adhikar partisini kuran Ranjan, bu açıklamaları Bihar eyaletinde yedi kişinin tecavüze uğrayan iki kız kardeşi ziyaret ettikten sonra yaptı.

Ranjan, tecavüzcülerin idam edilmesi gerektiğini ancak devletin bu konuda çok zayıf kaldığını söyledi.

Ne olmuştu?

İki kız kardeş evlerinden önünde oturdukları sırada yedi kişi tarafından kaçırılıp Hindular için kutsal sayılan bir alana götürüldü. Kız kardeşlere, kutsal alanda yapılan cinsel istismar sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 21:08
  1. Hindistan
  2. Rajesh Ranjan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazişehir Gaziantep topbaşı yaptı
    1. Gazişehir Gaziantep topbaşı yaptı
    2. Trabzon’da avukat önce hastanelik oldu..
    3. İlhan Palut: "Bobo ile bir görüşme..
    4. Tecavüzler ülkesinde dikkat çeken..
    5. Türk Kızılaydan Yemen'deki iç..
    6. Çiftlik Bank davasında tutuklu 2 sanık..
    7. Tokayev'den "hedefe ilerliyoruz" mesajı
    8. Kayıp kadının cansız bedeni denizde..
    9. Hatay'da göçmen kaçakçılığı iddiası
    10. Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları
    11. Karaman’da balkondan düşen yaşlı adam..
    12. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    13. Kaliforniya’da 6.4 büyüklüğünde deprem
    14. Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
    15. Sulama göletine düşen genç hayatını..
    16. Galatasaray, yeni sezona ’merhaba’ dedi
    17. Nijer'de Afrika Birliği 12. Olağanüstü..
    18. İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Şahsıma..
    19. Başkentte devrilen ağaç 3 kişinin..
    20. Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!
    21. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı
    22. Göztepe'de yeni sezon hazırlıkları
    23. Hipodromda satışa hazır fişekler..
    24. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    25. Solda Ergenekon kavgası! Faşist, arazi..
    26. Çiftlik Bank davasında mahkeme,..
    27. Osmaniye’de Amanos Dağları’nda orman..
    28. (Özel Haber) Keçiörengücü’nde yeni..
    29. İskenderun'a gümrük laboratuvarı..
    30. Son şampiyon Galatasaray sahaya çıktı
    İBB’de 3 yeni atama!
    İBB’de 3 yeni atama!
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    İmamoğlu’ndan Koç’a ilk kıyak
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Cemil Çiçek o iddialara cevap verdi: Orada ismi geçenlerin hepsi...
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!
    Trump ölürse yerine geçecek isim belli oldu!

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar