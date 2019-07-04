Tecavüzler ülkesinde dikkat çeken açıklama: Tecavüzcüleri öldürenlere 1500 dolar ödül verilecek

Hindistan'da tecavüz olaylarının günden güne artmasından ardından hükümeti bu olaylara karşı yeterli adım atamadığını söyleyen eski politikacı Rajesh Ranjan, yaptığı açıklama, "Bir tecavüzcüyü öldüren kişiye 1500 dolar ödül vereceğim. Birden fazla tecavüzcüyü öldüren kişiye öldürdüğü kişi sayısı kadar bu rakamın yükselteceğim" dedi.

Devletin bu konuda çok zayıf kaldığını söyledi

2015 yılında Jan Adhikar partisini kuran Ranjan, bu açıklamaları Bihar eyaletinde yedi kişinin tecavüze uğrayan iki kız kardeşi ziyaret ettikten sonra yaptı.

Ranjan, tecavüzcülerin idam edilmesi gerektiğini ancak devletin bu konuda çok zayıf kaldığını söyledi.

Ne olmuştu?

İki kız kardeş evlerinden önünde oturdukları sırada yedi kişi tarafından kaçırılıp Hindular için kutsal sayılan bir alana götürüldü. Kız kardeşlere, kutsal alanda yapılan cinsel istismar sosyal medya üzerinden paylaşılmıştı.