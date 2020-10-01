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Dünya 'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var
Dünya

'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var

"Tecavüzler ülkesi" olarak tanımlanan Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen Dalit (Dokunulmaz) topluluğundan aynı gün içerisinde iki genç kızın toplu tecavüz sonrası hayatını kaybetmesi infiale neden oldu. Öte yandan bu topluluğun tecavüzcülerin hedefi olması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:23:00 - 2020-10-01 17:33:45
'Tecavüzler ülkesi' karıştı! Hedefte 'Dokunulmaz'lar var

Hindistan'da art arda yaşanan toplu tecavüz vakaları ülkeyi karıştırdı. Hindistan'da kast sisteminin dışında ve altında kabul edilen ve "Dokunulmaz" denilen Dalit topluluğu mensubu iki genç kızın toplu tecavüze uğraması kamuoyunda infiale neden oldu.

Aynı gün içerisinde biri 19, diğeri 22 yaşındaki iki genç kız, toplu tecavüzün ardından hayatını kaybetti.

22 yaşındaki genç kızın ailesi, evlatlarının tecavüz sonucu yaralandığını ve hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Olayın ardından Hint polisi,  şüpheli iki kişiyi gözaltına aldığını açıkladı.

Aynı eyalette bir tecavüz daha

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde meydana gelen olay, aynı eyalette Dalit topluluğundan 19 yaşındaki bir kadının toplu tecavüze uğramasının ardından Salı günü hayatını kaybetmesini takip etti.

19 yaşındaki mağdurenin de Salı günü hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede büyük tepki çekti

Ardı ardına gelen tecavüz haberlerine duyarlı Hint vatandaşları tarafından büyük tepki çekti. Vatandaşlar, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Kast sisteminin en aşağısındalar

Sayıları 200 milyonu aşan Dalitler (Dokunulmazlar), Hindu kast hiyerarşisinde en aşağıda bulunuyor.  Ülkenin en hor görülen topluluğunu oluşturan Dalitler, sözde yasalarla korunmasına karşı, ayrımcılığa ve baskı altında tutulmaya devam ediyor.

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