Tecavüzle suçlanan profesöre hapis istemi Ankara'da hastanesinde çalışan veterinere tecavüz ettiği iddiasıyla yargılanan profesörün, 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

Ankara'da kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.’ye (23) tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanıp, savcılık kararıyla resen tahliye edilen Prof. Dr. Hasan B. hakkında soruşturma tamamlandı. İddianamede, Hasan B. için, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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