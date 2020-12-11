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Yerel Tecavüze ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu, CHP’li başkanlarla görüştü
Yerel

Tecavüze ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu, CHP’li başkanlarla görüştü

Son günlerde CHP'de yaşanan tecavüz vakalarına sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanları ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:24:00 -
Tecavüze ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu, CHP’li başkanlarla görüştü

Tecavüz olaylarına sessiz kalan CHP lideri Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda, CHP'li büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, belediye başkanlarının sorunlarını dinleyerek, notlar aldığı öğrenildi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarına, sorunlar karşısında şikayet etmeden her zaman sorunu çözme odaklı olmaları ve vatandaşın sorunlarını en kısa sürede çözmeleri konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

 

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