Tecavüzcüyü koruyan suça ortak olur

Yavuz Selim İstanbul

CHP’de parti yönetiminin, kadın derneklerinin, yandaş medyanın üzerini örtmek için çabaladığı tecavüz ve taciz rezaletleriyle ilgili siyasiler ve gazetecilerden sert tepkiler geldi...

CHP İstanbul teşkilatı yanıyor

CHP’nin İstanbul’da Maltepe, Avcılar, Ümraniye, Pendik ve Esenler’de peş peşe patlak veren taciz-tecavüz rezaletlerine her gün bir yenisi ekleniyor. İstanbul teşkilatlarında bizzat CHP’li isimler tarafından deşifre edilen rezaletler teker teker yargıya taşınıyor. Taciz-tecavüz mağduru tüm kadınların ortak feryadı ise parti yönetiminin şikayetlerini kulak ardı ettiği yönünde. Günlerdir İstanbul’u çalkalayan iğrenç vakalarla ilgili Parti Genel Merkezi suskunluğunu korurken, CHP yandaşı sözde kadın derneklerinden tek kelime tepki sesi yükselmiyor. Candaş medya ise CHP’nin tecavüzcü sapıklarını gizleyerek üç maymunu oynuyor. Kamuoyu ise tepkisini, taciz ve tecavüzü gizlemenin tecavüzcüyle aynı safta olmak anlamına geleceği yönünde sert şekilde tepki gösteriyor.

Burhan: Utansınlar

Gazetemiz Akit’e konuşan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, CHP ve yandaşlarının kadın konusundaki gerçek bakış açısının net olarak görüldüğünü söyledi. Sinan Burhan, “CHP parti yönetimi, partide görevli tüm idareciler, sol tandanslı kadın dernekleri ve muhalif medya kuruluşları utanmalıdır. Her gün yeni vakayla ortalığa saçılan bu rezaletleri çevirin, ‘cemaat mensubu’ olarak servis edin. Hem CHP, hem kadın dernekleri, hem medya aylarca bu konuyu gündemden düşürmezdi. Çünkü bunlar ikiyüzlü ve kadını sadece meta olarak görüyorlar” dedi.

Türkiye’nin en sapkın tarikatı

Sinan Burhan, “Bunlar için kadın; masaj salonunda kullanılacak, pavyonda oynatılacak, gazetelerinde bedenlerini teşhir edecekleri bir ‘malzeme’den ibarettir. Hiçbir zaman kadını bir değer olarak görmemiştir bu zihniyet. Köle kadar bile değer vermedikleri kadına verdikleri değeri, tacize tecavüze uğradığını söyleyen CHP’li kadınlara reva gördükleri muameleden anlayabiliyoruz” sözlerini sarf etti. Taciz ve tecavüzün ahlaksızlık olduğunu vurgulayan Sinan Burhan, “Taciz eden, tecavüz eden ahlaksıztır. Bu ahlaksızlığı gizlemeye çalışanlar da tecavüzcüyle aynı safta yer alır. ‘Biz tecavüz edersek sorun olmaz’ gibi bir düşünceye sahip olan bu zihniyetin yer aldığı oluşum, Türkiye’nin en sapkın tarikatıdır” diye konuştu.

Metiner: İkiyüzlü ilkesizler

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de CHP yandaşlarına sert tepki gösterdi. “CHP’nin, yandaş medyasının, CHP’nin arka bahçesi konumunda olan kadın STK’larının yapmış oldukları şey, en hafif tabiriyle ilkesizliktir” diyen Metiner, “Sayın Cumhurbaşkanımız’ın gayet açık biçimde belirttiği gibi ‘Benim tacizcim-tecavüzcüm iyidir’ mantığı çok büyük bir ahlaksızlık örneğidir. Daha önce güzide bir vakfımızda, o vakıfla hiç alakası olmayan bir eğitimcinin tecavüz vakası konusunda başta CHP olmak üzere bugün susan tüm kesimler bu eylemin çok büyük cürüm olduğunu belirttiler. Bütün dindar ve muhafazakarları töhmet altında bıraktılar. Ama aynı zamanda başta o vakfımız olmak üzere muhafazakar medya ve siyasiler bu olayın çirkinliğine değinerek en yüksek cezanın verilmesini talep etti” şeklinde konuştu.

CHP de kapatılsın mı?

CHP’de taciz ve tecavüz vakalarının bizzat partili kadınlar tarafından gündeme getirildiğine vurgu yapan Metiner, “Yandaş medya, yandaş kadın dernekleri ise ilkesizliğin ötesinde bir ahlaksızlık örneği sergiliyor. Madem bunlar üzeri örtülmesi gereken olaylardı, siz neden bütün dindar-muhafazakar sosyolojiyi tacizci diye suçladınız? O dönemde CHP’li Canan Kaftancıoğlu o olayların yaşandığı vakfın kapatılması gerektiğini söylüyordu. Şimdi de CHP’nin kapatılması mı gerekiyor?” şeklinde konuştu. Tecavüz-taciz gibi çirkin hadisenin herhangi bir partide veya sivil toplum kuruluşunda olabileceğini hatırlatan Metiner, şu dikkat çeken sözleri kullandı: “Geçmişte bizler ‘insanlık onuruyla bağdaşmayan bu eyleme karşı topyekün töhmet altında bırakan dil kullanmayalım’ dediğimizde bize şarlayanlar, bugün kendi içlerindeki ahlaksızlığın üzerini örtmeye çalışıyor. En az taciz ve tecavüz olayı kadar vahim bir olayın altına imza atıyor CHP. Daha önce ‘şu kapatılsın’, ‘bu kapatılsın’ kampanyası yapan CHP için ‘CHP kapatılsın’ değil ‘CHP ders alsın’ diyoruz. CHP ve yandaşları bu yaşananlardan ders alsın.”

CHP’nin çirkin yüzüne 24.5 yıl hapis

Maltepe’de, 23 yaşındaki kadına bir restoranda cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz hakkında, “cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 23 yaşındaki Z.Y.’ye cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Karagöz hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Z.Y ile aynı kafede çalışan şüpheli Karagöz’ün yaklaşık 1,5 ay sonra işten ayrıldığı belirtilerek, müşteki ve şüphelinin daha önceden arkadaş ortamında da görüştükleri anlatıldı.

Bardağı patlattı

Suç tarihinde Karagöz’ün Z.Y’nin iş yerine gelerek akşam saatlerinde Maltepe’de bir kafede buluşmayı teklif ettiği, sonrasında da buluştukları belirtilen iddianamede, söz konusu kafede şüpheli ve müştekinin yaklaşık yarım saat kadar baş başa oturdukları aktarıldı. Yarım saat sonra Z.Y’nin kalmak istediği, Karagöz’ün de da kalması için ısrar ettiği ifade edilen iddianamede, bu durumdan rahatsız olan müştekinin gitmek için ayağa kalktığı sırada şüphelinin müştekiyi kendisine doğru çektiği, müştekinin de kendisini kurtarmak için masada bulunan bardakla şüphelinin kafasına vurduğu anlatıldı.

Tuvalette sıkıştırdı

İddianamede, Karagöz’ün öfkeyle Z.Y’yi saçından sürükleyerek tuvalete götürüp dövdüğü, daha sonra da cinsel saldırıda bulunduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin yalvaran ve bağıran müştekiye vurmaya devam ederek, “Bağırma seni burada kimse duymaz. Kapı da kilitli” dediği ve Z.Y’nin boğazını sıkarak tehdit ettiği kaydedildi. Müştekinin şüphelinin elinden kurtulabilmek için yaşananları kimseye anlatmayacağını söylediği ve şüphelinin eyleminin 1-1.5 saat sürdüğü anlatılan iddianamede, olayın ardından şüphelinin koltukta bulunan kanları bezle sildiği bilgisi yer aldı.

Kızı dövmüş

Adli Tıp Kurumu İstanbul Anadolu Şube Müdürlüğü’nün raporuna göre, Z.Y’nin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı kaydedilen iddianamede, Karagöz’ün üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. İddianamede, bu kapsamda şüpheli Karagöz’ün “nitelikli cinsel saldırı”, “nitelikli, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “tehdit” suçlarından 15 yıl 6 aydan, 24 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.