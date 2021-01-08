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Siyaset Tecavüzcü HDP'li vekil hakkında yeni gelişme
Siyaset

Tecavüzcü HDP'li vekil hakkında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında eski HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Tehdit" suçlarından hazırlanan iddianame kabul edildi. Çelik 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle 24 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 17:55:00 -
Tecavüzcü HDP'li vekil hakkında yeni gelişme

Mardin Midyat'ta 31 Mart yerel seçim çalışmaları sırasında, Süryani derneğinde tanıştığı D.K. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla HDP milletvekili Tuma Çelik hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından fezleke düzenlenmiş ve TBMM'de dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

Olayın ardından HDP'den ihraç edilen Çelik'e savcılık tarafından yurt dışı yasağı konuldu. Çelik'in dosyası dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından tekrar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Parlamenter Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak, Çelik hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Tehdit" suçlarından 12 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çelik 24 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

 

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