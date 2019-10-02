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Tecavüz edip, hamile bırakıp çocukları satıyorlardı! O kadınlar kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılarak zorla hamile bırakılan 19 kadın, tutsak evinden kurtarıldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:30
Tecavüz edip, hamile bırakıp çocukları satıyorlardı! O kadınlar kurtarıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Lagos kentinde, 19 hamile kadının, "bebek fabrikası" olarak adlandırılan tutsak evinden kurtarıldı.

Lagos Polisi Sözcüsü Bala Elkana, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde kaçırılan, hamile bırakılan ve Lagos'ta "bebek fabrikası" olarak adlandırılan evde tutulan 19 kadının operasyonla kurtarıldığını belirtti

Bebekler satılıyordu

Kurtarılanların 15 ile 28 yaşları arasında olduğunu ifade eden Elkana, operasyonda 4 bebeğin de kurtarıldığını kaydetti.

Elkana, "Kurtarılanların çoğu fidyeciler tarafından kaçırıldı. Kadınlar, Lagos'a getirildikten sonra hamile bırakılıyor ve doğum yapınca bebekleri satılıyor. Tutsak evinde erkek çocukları 500 bin naira (yaklaşık 7 bin 900 TL), kız çocukları ise 300 bin naira (yaklaşık 4 bin 733 TL) karşılığında satılıyor." ifadelerini kullandı.

Kurtarılan kadın ve bebeklerin rehabilitasyon için hastaneye sevk edildiğini ifade eden Elkana, olaya ilişkin 7 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde geçen hafta, 300'den fazla erkek çocuk, işkence evinden kurtarılmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 16:30
  1. nijerya

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