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Gündem Tecavüz ayıbına ‘suikast ‘kılıfı
Gündem

Tecavüz ayıbına ‘suikast ‘kılıfı

CHP’de peşi sıra patlak veren tecavüz skandalları, ordumuza hakaret etme küstahlığı ve bölücü anayasa çalışmalarının ifşa olması sonrası gündem değiştirmek isteyen üst akıl ‘suikast’ iddiasına başvurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:33:00 -
Tecavüz ayıbına ‘suikast ‘kılıfı

Türk siyasi tarihinde görülmemiş rezaletlerin odağı haline gelenler, CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na suikast gerçekleştirileceği iddiasında bulunarak, saman lobisini tekrar birleştirmeye çalıştı. Vesayet artığı Oda TV’nin ortaya attığı iddia güvenlik güçlerince anında yalanlanmasına rağmen, Sözcü’nün başını çektiği çukur medyası kamuoyunu yanıltmaya devam etti. Konu hakkında Akit’e konuşan uzmanlar, önemli açıklamalarda bulundu.

Manipüle et gerçeği sakla

Gazeteci yazar Murat Özer, “CHP’de bir güç mücadelesi var. Ortalık toz duman olmuş durumda. Türlü rezillikleri de ayyuka çıkınca böyle süfli yollara başvuruyorlar. İmamoğlu etrafında konsolide olmaya çalıştılar. Lakin İmamoğlu, marjinal sol bir gelenekten gelen sokaktan gelen bir kişi tarafından hareket alanı kısıtlanmış, tahakküm altına alınmış edilgen bir kişilik. Bu nedenle başaramadılar” dedi. Sol medyanın suikast yalanını ısrarla gündemde tutmasının ise skandal olduğunu kaydeden Özer, “Oda TV, Birgün gibi ve türevleri asparagas haberleriyle biliniyorlar. Birbirlerinin muadilleri. Bununla gazetecilik yapmıyorlar. Halkı kandırıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kirli tezgâh tutmadı

Araştırmacı yazar Ercan Çifci, “Fikirde ucuz, ahlakta ucuz, siyasette ucuz bir çevre var; sürekli yalan üretiyorlar. Bu yalancılar çetesi çöreklendikleri belediyelerde, resmi kurumlarda ve siyasi organizasyonlarda milletin emeğini yağmalıyor, gözlerine kestirdikleri kadınlara tecavüz ediyor, kültür faaliyeti diye olmayan toplantılar tertip edip devletin parasını söğüşlüyorlar. Bütün bu yaptıkları açığa çıkınca kendilerine hesap soracak olanlara “satılmış” diyerek dil uzatıyor, yalan ve düzmece haberler ile çocukların bile inanamayacağı senaryolar üretiyorlar” şeklinde konuştu. Ortamı manipüle ederek karanlık emellerini uygulamaya koyduklarını kaydeden Çifci, “Şundan emin olmak lazım; bunlar eğer birilerine yalan haberlerle saldırmaya başladılarsa arkadan çuval çuval para götürüyor, devlete ait gayrimenkulleri yandaşlarına usulüne göre peşkeş çekiyorlardır. İş propaganda kısmını geçti; dilediğim gibi çalarım, dilediğim gibi tecavüz ederime geldi. Açık açık, ‘işimize karışırsanız sizi mankurtlaştırdığım kitle ve boot hesaplar aracılığı ile kamuoyunda linç ederim’ diyorlar” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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