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Dünya Tebriz'de Türkler ve İran polisi çatıştı
Dünya

Tebriz'de Türkler ve İran polisi çatıştı

Ermenistan'ın haksız saldırılarına karşılık veren Azerbaycan'ı desteklemek için İran'ın Tebriz kentinde gösteri düzenleyen Türklere İran polisi müdahale etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 02:03:00 -

Ermenistan ve Azarbaycan arasında yaşanan çatışmaların uluslararası yansımaları devam ediyor.

İşgalci Ermenistan'a karşı İran'ın Tebriz kentinde bulunan Türkler gösteri düzenledi.

Göstericilere müdahale eden İran polisinin çok sayıda Türk'ü gözaltına aldığı iddia ediliyor.

İran rejiminin Ermenistan'a askeri destek vermesine ülkede bulunan Türkler büyük tepki gösteriyor. İran rejimine Ermenistan'ı desteklememesi yönünde bu ülkede bulunan Türkler çağrı yapıyor.

Geçtimiz günlerde İran rejiminin Ermenistan'a askeri destek verdiğini gösteren videolar sosyal medyada yayınlanmıştı. Bunun üzerine İran rejimi tarafından yapılan açıklamada, iddiaların doğru olmadığı belirtilmişti.

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