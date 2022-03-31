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Gündem "Tebliğ senin neyine?" Sosyal medyayı yıkıp geçti bu Yiğit!
Gündem

"Tebliğ senin neyine?" Sosyal medyayı yıkıp geçti bu Yiğit!

"Tebliğ senin neyine, daha çocuksun çocuk?" sorusunun yönetildiği 10 yaşındaki Yiğit'in verdiği cevap sosyal medyayı adeta yıkıp geçti.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 16:56:00 -

Sosyal medya 10 yaşındaki Yiğit'in videosuyla çalkalanıyor.

Hızla yayılan yorum ve beğeni yağmuruna tutulan videoda; minik Yiğit'e "Kaç yaşında olduğunun farkında mısın? Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Daha çocuksun çocuk. Tebliğ senin neyine?" sorusu yönetiliyor.

Soruya; peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.a.v.) ashabından isimlerle cevap veren Yiğit'in videosu adeta sosyal medyayı yıkıp geçti.

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