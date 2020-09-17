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Aktüel Teberik Kölgeli'nin "Doğaya Dönüş" sergisi Küçükçekmece'de açıldı
Aktüel

Teberik Kölgeli'nin "Doğaya Dönüş" sergisi Küçükçekmece'de açıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 10:45:19 -
Teberik Kölgeli'nin "Doğaya Dönüş" sergisi Küçükçekmece'de açıldı

İSTANBUL (AA) - Ziraat mühendisi ve fotoğraf sanatçısı Teberik Kölgeli'nin "Doğaya Dönüş" başlıklı fotoğraf sergisi, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonunda izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde doğayı yeniden anlamak ve doğayla barışmak için bir çağrı niteliğinde olan sergi, sanatçının farklı ülkelerdeki gezilerinde çektiği kareleri, o ülkelerin coğrafyasını, tabiatını ve yaşama biçimlerini konu alıyor.

Daha önce "Anadolu Işığı", "Bir Dünya Kadın", "Mevsimlik Tarım İşçisi Olmak", "Manavgat'tan Side'ye Aydınlık İzler", "Doğanın Ritmi" sergilerini sanatseverlerle buluşturan Kölgeli'nin "Doğaya Dönüş" isimli sergisi, 16 Ekim'e kadar görülebilecek.

- Teberik Kölgeli

Kölgeli, mesleği olan ziraat mühendisliğini devam ettirmenin yanı sıra, 2009 yılında başladığı profesyonel fotoğraf eğitiminin ardından çok sayıda sergi açtı. Fotoğrafları ulusal ve uluslararası TFSF onaylı yarışmalarda ödüle layık bulunan sanatçı, farklı fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

Fotoğrafları Bursa Tabip Odası ve Ziraat Mühendisleri Odasının dergi ve kitaplarında yer alan Kölgeli, 5 yıldır Galatasaray Lisesinde fotoğrafçılık kulübü öğrencilerine sanat danışmanlığı yapıyor.

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