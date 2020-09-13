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Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

Çiftlerde Alexa Guarachi ve Desirae Krawczyk ikilisi şampiyon oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-13 17:29:57 -
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da çiftlerde Alexa Guarachi (Şili)-Desirae Krawczyk (ABD) ikilisi şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının son gününde gerçekleştirilen final müsabakasında Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk çifti, Avustralyalı Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile karşılaştı.

Müsabakayı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk ikilisi, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.

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