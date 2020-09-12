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Spor TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul
Spor

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

Teklerde Eugenie Bouchard ve Patricia Maria Tig finale çıktı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 20:35:06 -
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul

İSTANBUL (AA) - TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da finalistler belli oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının 6. gününde yarı final müsabakaları yapıldı.

Tekler yarı finalinin ilk maçında eski dünya 5 numarası Kanadalı tenisçi Eugenie Bouchard, İspanyol Paula Badosa'yı 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi.

Diğer maçta ise Rumen Patricia Maria Tig, Çek Tereza Martincova'yı 6-3 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Eugenie Bouchard ile Patricia Maria Tig yarın final maçında karşı karşıya gelecek.


- Çiftlerdeki finalistler


Turnuvada bugün çiftler yarı final müsabakaları da oynandı.

İlk maçta Avustralyalı Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi, Anna Karolina Schmiedlova (Slovakya)-Katarina Zavatska (Ukrayna) çiftine 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 üstünlük sağladı.

Diğer müsabakada ise Alexa Guarachi (Şili)-Desirae Krawczyk (ABD) çifti, Kaitlyn Christian (ABD)-Giuliana Olmos (Meksika) çiftini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yendi.

Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk çifti yarın şampiyonluk için karşılaşacak.


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