TDV’den depremzedelere 15 bin Kur’an-ı Kerim

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye 15 bin Kur’an-ı Kerim göndererek manevi desteklerine de devam ediyor.

Şanlıurfa’da depremzedelerle ve din görevlileriyle bir araya geldikten sonra açıklamada bulunan Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, TDV’nin depremin ilk gününden itibaren 11 ilde çok yoğun bir yardım seferberliği yürüttüğünü söyledi.

Açık, TDV’nin 50 bini aşkın gönüllüsüyle hayırseverlerin bağışladığı 1000 tır insani yardımı bugün itibarıyla depremzedelere ulaştırdığını vurguladı.

Bölgede çok yönlü yardım hizmeti yaptıklarını belirten Açık, “Deprem bölgesinden çok sayıda Kur’an-ı Kerim talebi oldu. ‘Mezarlıkta çadırda ölmüşlerime Kur’an-ı Kerim okumak istiyorum’ şeklinde. Acilen bölgeye 15 bin Kur’an-ı Kerim gönderdik. Halen de şu anda yeni basımlar yapılıyor. Bölgeye daha çok Kur’an-ı Kerim ve özellikle dini içerikli çocuk kitapları göndereceğiz. Çocuklarımızın kitaplarının da bir kısmı bölgeye ulaştı. Biz mutlaka her çocuğun elinde çocuk kitabı olması için gayret ediyoruz” diye konuştu.

50’nin üzerinde büyük çadır mescitler oluşturduk

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt da, çadır kentlerde ve yurtlarda kalan depremzedelere yeni Kur’an-ı Kerim, mealler ile çocuklara dini bilgiler içeren kitaplar gönderdiklerini bildirdi. Kurt, “Hızlı şekilde insanımızın ibadetlerini yapabileceği mekanları oluşturmaya çalışıyoruz. Hatay merkezde 50’nin üzerinde büyük çadır mescidler oluşturduk. Depremzedeler buralara gelip ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. Namaz vakti dışında da insanlar ve çocuklar bir araya gelip burada zaman geçirebiliyorlar” dedi.

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Yıkılan binaların enkazlarından çok sayıda Kur’an-ı Kerim’in çıktığını anlatan Kurt, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımız, arama kurtarma görevlileri kitabımıza saygısından dolayı ayak altından alıp uygun bir yere kaldırıyor. Bunları geri dönüşüme ulaştırma noktasında birtakım çalışmalarımız olacak. Çadır kentlere, KYK yurtlarına ya da Türkiye’nin dört bir yanına giden vatandaşlarımıza Kur’an-ı Kerimler, mealler, çocuklar için sağlıklı dini bilgiler, etkinlikler içeren, zaman geçirebilecekleri kitaplar, dergiler gönderiyoruz. Depremzedeleri yeni kitaplarla buluşturmaya çalışıyoruz.”