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Aktüel TDV uluslararası burs programları başvuruları ne zaman?
Aktüel

TDV uluslararası burs programları başvuruları ne zaman?

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) Uluslararası Burs Programları arasında yer alan "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Burs Programı", "Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı" ve "Uluslararası İlahiyat Lisansüstü Burs Programına" başvurular 15 Ocak’ta başlayacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 14:11:00 -
TDV uluslararası burs programları başvuruları ne zaman?

Türkiye’de eğitim görmek isteyen uluslararası öğrenciler 15 Ocak – 28 Şubat 2023 tarihleri arasında burs programlarına başvuruda bulunabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı ile ilahiyat fakülteleri iş birliğinde yürütülen programlara 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde yurt dışından öğrenci kabul edilecek.

Başvurular, diyanetburslari.tdv.orgadresinden alınacak. Adaylar, başvuru süreci ile ilgili tüm detayları yine aynı web adresten takip edebilecek.

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