TDP Lideri Sarıgül: Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında, “ABD’nin dünyaya insan hakları karnesi vermesi düpedüz yüzsüzlüktür. Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, parti genel merkezinde haftalık basın toplantısı gerçekleştirdi. Sarıgül, Kahramanmaraş merkezli depreminin ardından 50 gün geçtiğini belirterek, “Uzaktan çok kolay geliyor fakat orada yaşayanlar için 5 dakika, 50 dakika bile önemli. Bütün arkadaşlarım ile depremin sıkıntısını ilk günden itibaren yaşıyorum. Bölgedeki ilk günkü sorunlar hala devam ediyor. Özellikle köylerden son derece yoğun şikayetler alıyoruz. Köylerde enkazlar olduğu gibi duruyor. Köylerin çadır ve konteyner ihtiyaçları devam ediyor. Özellikle hayvancılık yapan köylüler yem, ilaç sıkıntısı, çiftçilik yapan köylüler gübre sıkıntısı çekiyor. Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin başlaması için mutlaka devletimizin destek vermesi lazım. Altını çizerek söylüyorum, köylerde konteyner verilmesi, hayvancılığa uygun çadırlar yapılması şart. Hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşları hem bu bölgede hem de üretimde tutmak zorundayız” ifadelerine yer verdi.

“Dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir”

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı’nın her yıl çıkardığı insan hakları raporunun vermesinin doğru olmadığını dile getiren Sarıgül, “Dünyanın her yanında yaşattığı acılar ortadayken ABD’nin dünyaya insan hakları karnesi vermesi düpedüz yüzsüzlüktür, kendi suçlarını örtme çabasıdır. Bugün bir kez daha vatandaşlara sesleniyorum, dünya barışı için bir numaralı tehdit ABD’dir” diye konuştu.