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Ekonomi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ekimde arttı
Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ekimde arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ekimde bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 84,5 milyar dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:13:00 -
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ekimde arttı

TCMB tarafından Ekim 2020 dönemine ait "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likidite Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 6,1 artarak 84,5 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,4 artarak 40,8 milyar dolara, altın rezerv varlıkları ise yüzde 0,8 artarak 42,1 milyar dolara yükseldi.

Merkez Yönetim ve Merkez Bankası'nın 1 yıl ve daha kısa vadeye kadar önceden belirlenen döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler) Ekim ayında yüzde 1,3 artarak 26 milyar dolara yükseldi. Bu miktarın 20,7 milyar doları ana para ve 5,3 milyar doları faizdi.

Bu dönemde Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapılan finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri 66,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, söz konusu tutar 1 ay vadeli olarak kaydedilmiştir. 22.7 milyar dolar.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenmesi gereken Hazine garantili dış borçlar ve diğer yükümlülüklerden (yabancı para ve altın zorunlu karşılıklar bloke edilen hesap ve akreditifler) oluştu. Bu yükümlülükler Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında azalarak 38,6 milyar dolar oldu .

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