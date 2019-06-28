0553 313 94 23

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

Merkez Bankasının resmi rezerv varlıkları, mayıs ayında 95,6 milyar dolara yükseldi

28 Haziran 2019 Cuma 10:19
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları arttı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB tarafından, Mayıs 2019 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" verileri yayımlandı.

Resmi rezerv varlıkları, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,1 artarak 95,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde alt kalemler itibarıyla döviz varlıkları yüzde 4 yükselerek 73,6 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları ise bir önceki aya göre değişmeyerek 20,5 milyar dolarda kaldı.

Vadesine bir yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) mayısta bir önceki aya göre net bazda yüzde 40,2 artarak 15,1 milyar dolar oldu. Bu tutarın 10,4 milyar doları anapara, 4,7 milyar doları faizlerden oluştu.

Bu dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net yükümlülükler 19,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu tutarın 14,9 milyar dolarını bir ay vadeli yükümlülükler oluşturdu.

Bir yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluşan şarta bağlı döviz çıkışları ise mayısta bir önceki aya göre yüzde 12,8 yükselerek 35,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:19
  1. Piyasalar
  2. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünyanın ilk tıp fakültesinde ‘Sağlık Turizmi’ Çalıştayı
    1. Dünyanın ilk tıp fakültesinde ‘Sağlık..
    2. Kocasinan’da Siyez Buğdaylar Hasada..
    3. İmar barışı en fazla Beyoğlu ve..
    4. Alman doktorların felç ettiği hastayı..
    5. BM Genel Sekreteri Guterres’den G20..
    6. Enjeksiyon makinesinden sızan dumandan..
    7. Erdoğan yokken aslan kesilen Macron,..
    8. Kurban kestikten sonra çocuğun alnına..
    9. Trabzonspor’un kamp programı belli oldu
    10. Araklı’daki selde zarar gören okul..
    11. El Zein ailesinden Mehmet Eymür’ün..
    12. Aydın’da Change oto operasyonu
    13. Hakkarili güreşçiler milli takımın..
    14. Putin ve Trump G20'de bir araya geldi
    15. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    16. İmar Barışı’nda son 3 gün! Süre..
    17. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    18. Akdeniz Üniversitesi Hentbol Takımı..
    19. Mavi Konak kurtarıldı
    20. Müzelerde ders dönemi başlıyor
    21. Hakkari'deki çatışma
    22. Cebeci’nin kaldırımları yenileniyor
    23. Alperen'in gözü Avrupa şampiyonluğunda
    24. Araklı'daki sel
    25. Döviz kurları
    26. EPDK'den elektrik zammı açıklaması
    27. Bakan Selçuk Aksaray’da
    28. Resimli elbise ile namaz kılınır mı?..
    29. Üzümlü Mahallesi kadınları,..
    30. Batı Trakya'da aşırı sağ çevreler..
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Kemalistlerle el ele Siyonistlerin seçim kutlaması bitmiyor!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!
    Ses kaydı oyunu bozdu: BAE'den geri adım!