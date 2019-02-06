0553 313 94 23

TCMB'nin "II. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi" açıldı

TCMB Başkanı Murat Çetinkaya:- "Bu etkinliği finansal kuruluşların, kültür ve sanat alanında izledikleri sosyal sorumluluk projelerinin ayrıcalıklı bir örneği olarak değerlendirmek mümkün"

06 Şubat 2019 Çarşamba 20:12
TCMB'nin "II. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi" açıldı

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) düzenlediği "Ekonomi ve Zanaat" temalı II. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi açıldı.

Yarışmada seçilen fotoğraflardan oluşan sergi 7-27 Şubat tarihlerinde Ankara CerModern Sanatlar Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Serginin açılışında konuşan TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Merkez Bankasının kurumsal kimliğinin ulusal ve uluslararası platformda tanıtılması ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışmasına uluslararası düzeyde katılım gerçekleştiğini belirterek, "Bu etkinliği, finansal kuruluşların, kültür ve sanat alanında izledikleri sosyal sorumluluk projelerinin ayrıcalıklı bir örneği olarak değerlendirmek mümkündür." dedi.

Çetinkaya, bu yıl ikincisi düzenlenen yarışmanın "Ekonomi ve Zanaat" temasıyla, zanaatın kültürel çeşitliliğin yansımasının genel bir örneği olduğunu hatırlatmayı ve değerini bir kez daha düşündürmeyi hedeflediğini dile getirdi.

Yarışmaya 74 ülkeden 2 bin 500’ü aşkın sanatçının, yaklaşık 9 bin kare ile katılım sağladığını aktaran Çetinkaya, 2018 Kasım ayında sonuçlanan yarışmada, 14 fotoğrafın ödüllendirilmesine ve 60 karenin sergilenmesine karar verildiğini söyledi.

Çetinkaya, serginin Türkiye, Vietnam, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Bangladeş, İran, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Myanmar, Irak ve Endonezya’dan fotoğraf sanatçılarının eserlerini bir araya getirdiğini ifade ederek, "Sergi vesilesiyle, yarışma seçici kurul üyeleri ve çok değerli fotoğraf sanatçılarımız Ersin Alok, İbrahim Zaman, İlyas Göçmen, Tekin Ertuğ ve Nurullah Genç’e, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu yetkililerine ve Cermodern Sanatlar Merkezi yöneticilerine, yarışma ve sergi organizasyonunda emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkür ederim." diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Çetinkaya yarışmada dereceye giren sanatçılara madalya ve plaket takdim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 20:12
  1. II. Uluslararası Fotoğraf Yarışması Sergisi
  2. Murat Çetinkaya
  3. TCMB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kartal'da bina çökmesi
    1. Kartal'da bina çökmesi
    2. Konyaspor, Yeni Malatyaspor..
    3. Sebze meyve komisyoncuları Yeni Akit’e..
    4. Dünya Para-Tekvando Şampiyonası sona..
    5. ABD İsrail'den Demir Kubbe satın alacak
    6. Bakan Berat Albayrak sosyal medyadan..
    7. Emine Erdoğan Amerikalı heyeti kabul..
    8. İstanbul Valiliği, Kartal'da binanın..
    9. Tenis: FED Kupası
    10. Çavuşoğlu'ndan Brezilya'ya Kudüs uyarısı
    11. TCMB'nin "II. Uluslararası Fotoğraf..
    12. Türkiye Rusya'nın vize kararından memnun
    13. Cezayir'de "okulda namaz kılınması..
    14. HDP'li Başkan: AK Parti kazanacağına..
    15. Giresun'da trafik kazası: 6 yaralı
    16. Rus futbolcular Kokorin ve Mamaev'in..
    17. Viyadükten düşerek yanan tırın..
    18. DHKP-C'li Aşoğlu'na Almanya'da 6 yıl 9..
    19. Beşiktaş'ta İlhan Mansız depremi!
    20. Kayaklı Koşu Ligi 1. Etap Yarışları..
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Kritik harita yine değişti! İşte son durum
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi