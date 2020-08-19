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Ekonomi TCMB’den yeni bir sıkılaştırma adımı
Ekonomi

TCMB’den yeni bir sıkılaştırma adımı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitlerinin bugünden itibaren gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 11:03:00 -
TCMB’den yeni bir sıkılaştırma adımı

TCMB’den, Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan duyuruda, “Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos’tan geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür” ifadelerine yer verildi. Bu arada Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek dün 8 Eylül vadeli repo ihalesi açtı.

TCMB’nin yaptığı duyuruda, “Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 8 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir” denildi.

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