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Ekonomi TCMB'den Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz kararı
Ekonomi

TCMB'den Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz kararı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 00:15:00 -
TCMB'den Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz kararı

TCMB'den Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulama kararı aldı.

TCMB'den yapılan duyuruya göre, "Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak. Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak." bilgisi verildi.

Kaynak: AA

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