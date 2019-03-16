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TCMB'den kar payı ödeme açıklaması:

"Bankamız genel kurulunca hissedarlarımıza, 2018 yılı kar payı olarak 88 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılması kararlaştırılmıştır"

16 Mart 2019 Cumartesi 10:13
TCMB'den kar payı ödeme açıklaması:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi'nce, hissedarlara, 2018 yılı kar payı olarak hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

TCMB İdare Merkezi'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan açıklamasında, TCMB'nin Genel Kurulu'nca hissedarlara, 2018 yılı kar payı olarak 88 numaralı kupon karşılığında hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden brüt yüzde 12 oranında ödeme yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kar payı, 18 Mart 2019 tarihinden itibaren bankamız şubelerinin bulunduğu yerlerde şubelerimizce, bulunmadığı yerlerde ise Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ şubeleri tarafından ödenecek ve söz konusu kar paylarına ait 88 numaralı kupon bedelleri 18 Mart 2024 tarihi mesai saati bitiminde zaman aşımına uğrayacaktır."


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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:13
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