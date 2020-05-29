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Ekonomi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi

Yeniakit Publisher
2020-05-29 12:14:39 -
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 45 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 5 Haziran ve 27 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 44 milyar 999 milyon 999 bin 980 lira verdi.

İhalelere toplam 114 milyar 786 milyon liralık teklif geldi.

5 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 27 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti.

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