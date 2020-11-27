  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 44 milyar lira verdi
Ekonomi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 44 milyar lira verdi

Yeniakit Publisher
2020-11-27 12:09:09 -
TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 44 milyar lira verdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 2 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 13 milyar 999 milyon 999 bin 995 lira, 4 Aralık vadeli repo ihalesi ile 29 milyar 999 milyon 999 bin 990 lira verdi.

İhalelere toplam 92 milyar 59 milyon liralık teklif geldi.

İhalelerde basit faiz yüzde 15 olurken, 2 Aralık vadeli repo ihalesinde bileşik faiz yüzde 16,17, 4 Aralık vadeli repo ihalesinde bileşik faiz yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cengizli Leicester City tur atladı
Spor

Cengizli Leicester City tur atladı

Braga UEFA Avrupa Ligi G grubunda Leicester City ile Estadio Municipal karşılaştı. Mücadele 3-3 bitti.
27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

27.11.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Rusya: 1700'den fazla Ermeni sığınmacı Karabağ'a döndü
Dünya

Rusya: 1700'den fazla Ermeni sığınmacı Karabağ'a döndü

Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ermenistan'dan Dağlık Karabağ'a 1700'den fazla Ermeni sığınmacının dönüş yaptığını açıkladı...
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay