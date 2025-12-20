  • İSTANBUL
TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü

TCMB reeskont ve avans faiz oranlarını düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirime giderek finansman maliyetlerinde sınırlı bir gevşeme sinyali verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 38,75'e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 39,75'e indirdi.

TCMB'nin Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 38,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 39,75 olarak tespit edildi.

Reeskont işlemlerinde iskonto faiz oranı yüzde 41,25, avans işlemlerinde faiz oranı ise yüzde 42,25 düzeyindeydi.

