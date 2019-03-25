TCMB: Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir TCMB: Rezervlerde yaşanan dalgalanmalar, olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmaktadır. Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

TCMB: Rezervlerde yaşanan dalgalanmalar, olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmaktadır. Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.

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