TCMB: Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir

TCMB: Rezervlerde yaşanan dalgalanmalar, olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmaktadır. Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.
25 Mart 2019 Pazartesi 08:44
TCMB: Rezervlerde yaşanan dalgalanmalar, olağan işlemlerden ve dönemsel unsurlardan kaynaklanmaktadır. Öngörülmeyen bir durum söz konusu değildir.
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