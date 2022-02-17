  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB Merkez Bankası faiz kararı! Şubat Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
Ekonomi

TCMB Merkez Bankası faiz kararı! Şubat Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

TCMB faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar kuru ve altın piyasasının dört gözle beklediği TCMB’nin şubat ayı toplantısı yapılacak. 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacağı, son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faizi indirir mi, yükseltir mi, sabit mi bırakır?

Yeniakit Publisher
2022-02-17 09:12:00 - 2022-02-17 09:16:16
TCMB Merkez Bankası faiz kararı! Şubat Merkez Bankası faiz kararı ne olur?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün faiz kararını açıklayacak. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararları saat 14:00'da açıklanacak. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası aralık ve ocak ayı politika faizi yüzde 14’te sabit bırakmıştı. Fed de ocak ayı faizi sabit bırakmıştı.

TCMB’nin faiz kararı toplantı tarihleri

17 Şubat 2022

17 Mart 2022

14 Nisan 2022

26 Mayıs 2022

23 Haziran 2022

21 Temmuz 2022

18 Ağustos 2022

22 Eylül 2022

20 Ekim 2022

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay