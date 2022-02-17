TCMB Merkez Bankası faiz kararı! Şubat Merkez Bankası faiz kararı ne olur?
TCMB faiz toplantısı ne zaman? Merkez Bankası şubat ayı faiz kararı son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar kuru ve altın piyasasının dört gözle beklediği TCMB’nin şubat ayı toplantısı yapılacak. 2022 Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacağı, son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faizi indirir mi, yükseltir mi, sabit mi bırakır?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün faiz kararını açıklayacak. Şubat ayı Merkez Bankası faiz kararları saat 14:00'da açıklanacak. Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.
AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 24 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor. Merkez Bankası aralık ve ocak ayı politika faizi yüzde 14’te sabit bırakmıştı. Fed de ocak ayı faizi sabit bırakmıştı.
TCMB’nin faiz kararı toplantı tarihleri
17 Şubat 2022
17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022
22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022