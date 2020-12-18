  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.
Ekonomi

TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:57:22 -
TCMB ile Azerbaycan Merkez Bankası, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzaladı.
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!
Gündem

Türk Birliği Teşkilatı Başkanından Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hakaret!

Mersin'de psikoteknik merkezi işleten Ferdi Kale, sosyal medya hesabı üzerinden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'e küstah sözlerle..
Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!
Gündem

Türk bayraklı gemilere flaş uyarı!

Libya’da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu sebebiyle bu ülkenin limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemiler için uyarı yapıldı...
İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım
Dünya

İran'dan o ülkeye teklif: Asker yollayalım

İran Afganistan'ın istediği takdirde Şii Fatımiyyun milislerini güvenlik amacıyla kullanabileceğini dile getirdi.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay